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Crisis migratoria

Rescatados tres migrantes marroquíes que intentaban cruzar a Algeciras en un Kayak

Un buque los vio y alertó de inmediato a la Guardia Civil, que junto con Salvamento Marítimo rescató a las tres personas, llevándolas a tierra.

Algeciras

Algeciras Jose Maria Garnica Lobo

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Juan Vivancos
Publicado:

Tres migrantes de origen magrebí han sido rescatados este domingo por la mañana en aguas de la bahía de Algeciras, Cádiz, cuando trataban de alcanzar la costa a bordo de un kayak.

Acto seguido, una lancha de prácticos del puerto de Algeciras los ha localizado y ha movilizado a efectivos de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo para producir el rescate de los tres integrantes. Finalmente, todos han sido desplazados hasta la costa por los servicios de Salvamento Marítimo sobre las 8.00 horas.

El rescate se produce en un contexto de especial presión migratoria en el Estrecho y en la frontera de Ceuta, donde Marruecos mantiene un amplio dispositivo de seguridad para evitar nuevos intentos de entrada irregular. Durante este sábado, las fuerzas marroquíes interceptaron a cientos de personas que trataban de aproximarse a la frontera con la ciudad autónoma.

La situación ha llevado a reforzar también la vigilancia en el litoral del Campo de Gibraltar ante el posible desplazamiento de parte de la presión migratoria hacia las costas de Cádiz. En los últimos días se han sucedido los rescates de migrantes que intentan cruzar el Estrecho en embarcaciones precarias, kayaks y otras pequeñas embarcaciones.

En Ceuta, el dispositivo desplegado por Marruecos permitió frustrar durante la jornada del sábado un nuevo intento de entrada masiva. Las autoridades marroquíes informaron de la detención de centenares de personas, mientras España mantiene reforzada la vigilancia en la frontera y en el perímetro marítimo de la ciudad autónoma.

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