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Recogida neumática

En Majadahonda aspiran la basura con un sistema de recogida subterráneo único en Europa

Majadahonda cuenta con una de las redes de recogida neumática de residuos más extensas de España y Europa: 29 kilómetros de tuberías y 1.110 puntos de vertido

En Majadahonda aspiran la basura con el mejor sistema de recogida subterráneo de Europa

En Majadahonda aspiran la basura con el mejor sistema de recogida subterráneo de Europa | Antena 3

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Javi Hierro
Publicado:

Dos de la madrugada. Ventanas abiertas para dormir mejor y, de repente, el sonido del camión de la basura. Llega siempre en el momento más oportuno: despierta a los vecinos y, cuando por fin se marcha, deja un recuerdo no muy agradable, el olor. En Majadahonda, sin embargo, cada vez es menos habitual que ese camión pase por delante de casa. La razón está bajo nuestros pies.

La ciudad cuenta con una red de recogida neumática de residuos de más de 29 kilómetros, con 1.110 puntos de vertido repartidos por sus calles. El sistema da servicio a unas 23.000 viviendas y 52.662 habitantes, alrededor del 72% de la población del municipio, que actualmente alcanza las 73.625 personas. Es una cobertura que sitúa a Majadahonda, según los datos facilitados por el Ayuntamiento, por delante de otras ciudades españolas que también utilizan esta tecnología, como Barcelona, Vitoria o León.

El funcionamiento es aparentemente sencillo para sus vecinos. En lugar de depositar las bolsas en un contenedor convencional y esperar a que un camión la recoja, los residuos se introducen en un buzón similar a un contenedor. En algunos casos incluso en el interior de las propios edificios. Desde allí, una red de tuberías subterráneas los transporta mediante un sistema de aspiración hasta una de las cinco centrales de recogida de la ciudad.

Suecia, la primera en instalarlo

La idea tiene más de medio siglo. El origen de este tipo de tecnología está en un hospital de Suecia, donde se utilizaba un sistema de aspiración de polvo. La experiencia llevó a plantear que aquel mismo invento podría servir también para transportar la basura. Con el tiempo, la tecnología ha llegado a ciudades de todo el mundo y también de España.

En Majadahonda comenzó a funcionar en 1999, convirtiendo al municipio en uno de los pioneros españoles en este modelo de recogida. Hoy, el sistema gestiona unas 8.000 toneladas de residuos al año: envases, orgánico y restos. Todo ello se canaliza hacia las centrales de Majadahonda Centro, Arcipreste, Oportunidad, Monte del Pilar y Negrillos.

Su expansión en Majadahonda

Y la red todavía está creciendo. Los 1.110 puntos actuales llegarán a 1.295 con la incorporación de 53 nuevos buzones para la central de Arcipreste y otros 132 para la de Centro.

El objetivo no es solo hacer más cómoda la tarea de tirar la basura. Según el Ayuntamiento, la recogida neumática permite reducir hasta un 90% el tráfico de camiones y las emisiones contaminantes, además de disminuir el ruido y los olores asociados a la recogida tradicional. Los buzones, además, están disponibles las 24 horas, todos los días del año. Una forma de recoger los residuos que, literalmente, ocurre bajo tierra y que ha convertido a Majadahonda en un referente de este modelo de gestión urbana.

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