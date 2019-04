Arkano rapea durante más de 24 horas descansando apenas 3 segundos y bate el Récord Guinness

Más de 24 horas y 15 minutos de rimas improvisadas sin descanso es el reto que ha superado este sábado en la Puerta del Sol de Madrid el alicantino Arkano para batir el actual récord del mundo, una prueba que el rapero español ha planteado "como un acto artístico" y con el ánimo de desligar su género musical de "estereotipos negativos".

Transcurridas 24 horas, 34 minutos y 27 segundos de improvisación continuada, Guillermo Rodríguez Godínez (Alicante, 1994) se ha hecho con la marca internacional en habla hispana tras superar el 'Guinness World Record' que impuso el rapero de Los Ángeles Murs.

A diferencia del reto de este MC estadounidense (denominación que reciben los vocalistas de rap y que procede de "maestro de ceremonias"), Arkano ha rapeado temas propios y no ha hecho descansos de 5 minutos cada hora, como sí hizo Murs.

El alicantino, que apenas ha descansado más de 3 segundos para ingerir líquidos, geles y batidos, ya salió airoso de dos pruebas similares de diez horas y se trata del vigente campeón mundial de la ya célebre "Batalla de gallos", que organiza desde hace años una conocida marca de bebidas energéticas.

Como fuente de inspiración, ha contado con la ayuda de las personas que ha acudido a la Puerta del Sol y de todos aquellos que le han enviado mensajes a través de Twitter, con la etiqueta #RETOARKANO24H.

Arkano publicará un libro, "Asalto al vacío", en el que narrará la importancia que tuvo para él al descubrimiento del 'freestyle', como se denomina este estilo basado en la improvisación.

"Con 13 o 14 años yo era un chaval muy tímido y carente de habilidades sociales. No me atrevía ni a hacer una pregunta en público. El 'freestyle' me sirvió para extrapolar la improvisación a todos los niveles de mi vida", ha destacado.

Además, el 12 de noviembre intentará revalidar su título de campeón mundial de la 'Batalla de Gallos' de Red Bull en la final que se celebrará el 12 de noviembre en Perú.