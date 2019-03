"Antonio sabe que estamos en casa, hoy no ha llorado"

Después de 522 días durmiendo en la calle para pedir justicia, la familia de Antonio Meño ha pasado su primera noche en casa.





"Cuando le he dicho que ya estábamos aquí ha sonreído"

El viernes, a las 18.00 horas, llegaron a su domicilio "cansados y contentos", dejando atrás su campamento en la madrileña plaza de Jacinto Benavente.



Finalmente, el Supremo decidió reabrir el caso que investiga si fue una negligencia que Antonio se quedase vegetal después de someterse a una operacióne estética y sus padres pueden al fin empezar a descansar.



Juana, su madre, asegura que no ha pasado muy buena noche y que ha dormido "poco pero bien", quizás extrañando el regreso a su cama.



Antonio, sin embargo, ha dormido plácidamente y está contento de verse de nuevo en casa. "Cuando le he dicho que ya estábamos aquí ha sonreído, ha mirado alrededor y se ha dado cuenta", dice Juana.



"Él sabe que estamos en casa, hoy no ha llorado", asegura.