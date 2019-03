Antena 3 encuentra a Lucía Rubio buscada por la Interpol

La mujer de 28 años ha sido localizada en su trabajo, en Alicante. Lucía fue denunciada por su marido, por sacar ilegalmente a su hija de la República Dominicana.

El padre de la menor ha solicitado la extradición de su hija de dos años, pero la policía no puede ejecutar esta orden ya que no existe un convenio entre la República Dominicana y España para extraditar a nacionales de este país o de otro si no hay una sentencia de por medio.

Interpol mantiene en su pagina web la imagen de Lucia, en la que se especifica que se busca por crímenes contra los niños, crímenes contra la vida y la salud, y por secuestro.