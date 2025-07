Los españoles seremos los más longevos del mundo en 2040 y tenemos las claves para lograrlo

En 2040, España y Japón estarán a la cabeza con la mayor esperanza de vida en el mundo. El 27% de la población será mayor de 65 años. Ante esta cifra, el sistema sanitario debe adaptarse a las necesidades de las personas mayores. Tomás Castillo, vicepresidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes: "Estamos ante un momento histórico porque muchas enfermedades que antes no tenían esperanza de vida, ahora estamos consiguiendo convertirlas en crónicas. Este es el gran cambio que se está produciendo. La supervivencia a las enfermedades hace que las personas podamos vivir muchos más años".

Según el informe 'Vidas más largas, mayores retos', elaborado por beBartlet, Cluster17 y Daiichi Sankyo, el 73% considera que reforzar la Atención Primaria es la principal prioridad.

Prevenir enfermedades

En 2024, el cáncer fue la primera causa de muerte en nuestro país, seguido de las enfermedades cardiovasculares. Y la mayoría de los encuestados no cree tener la suficiente información sobre cómo prevenirlas. El 43% afirma no tener suficiente información sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares, y el 53%, sobre la prevención del cáncer. Casi el 70% admite no haber recibido información reciente sobre ambas patologías.

Alrededor del 60% solo cree que el tabaquismo o el sedentarismo influye a la hora de tener predisposición a enfermedades cardiovasculares, pero hay que tener en cuenta también cómo afecta el colesterol LDL elevado. Dr. Lluís Masana, presidente de la Sociedad Catalana de Lípidos y Arteriosclerosis y Catedrático Emérito de la Universidad Rovira i Virgili, Reus-Tarragona: "Con la alimentación podemos actuar a muchos niveles, pero hay personas que requerirán de medicamentos y es importante que el acceso a estos sea equitativo en todas las zonas, en algunas es difícil acceder a las novedades farmacológicas".

En el caso del cáncer, la mayoría de los encuestados no identifican los factores de riesgo modificables, pese a que la Organización Mundial de la Salud estima que entre un 30% y un 50% de los casos de cáncer son evitables. El 70% sabe que la herencia genética condiciona nuestra salud, pero no todos tienen en cuenta que la alimentación poco saludable (41%), la radiación ultravioleta (40%), el sedentarismo (19%) y el consumo de alcohol (18%) favorecen su aparición.

Dr. Juan Guerra, jefe del Servicio de Oncología del Hospital de Fuenlabrada: "Tenemos la percepción de que está aumentando la incidencia, se incrementa un 5%, pero tiene que ver con el envejecimiento de la población. El cáncer es una enfermedad de personas mayores, como vivimos más hay mayor incidencia de cáncer. También influye el hecho de que las personas acudan más a servicios y campañas de prevención de salud. Al haber más formas de diagnóstico es más fácil que encontremos más casos."

Cambios

El 73% de los encuestados considera que reforzar el sistema sanitario es clave. También cobran relevancia medidas como la hospitalización domiciliaria (44%) y terapias de rehabilitación (42%), que creen que podrían descongestionar los centros de salud y hospitales.

Según pasan los años, las prioridades cambian. Por eso el objetivo es llegar hasta esa edad con la mayor calidad posible.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com