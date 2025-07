Se derrumba un falso techo en la fachada principal del hospital Zendal

Un falso techo de la fachada principal del Hospital Enfermera Isabel Zendal, junto a la centralita del Summa 112, se ha desprendido este miércoles por la noche sin causar heridos.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha expresado su alivio por la ausencia de daños personales y confirmó que ya se están llevando a cabo las reparaciones necesarias. Según explicó, el desprendimiento ha afectado a un revestimiento exterior en una zona donde no había tránsito de pacientes, por lo que solo se produjeron daños materiales.

Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han explicado a Europa Press que en realidad fue solo un "pequeño desprendimiento" de unas placas en el revestimiento exterior del edificio, cerca de la entrada.

Las autoridades han establecido un perímetro de seguridad en la zona afectada para proteger a los profesionales y facilitar las labores de reparación. Actualmente, los peritos están investigando las causas del incidente y, en paralelo, ya se trabaja en la recolocación de los paneles dañados.

Este suceso no ha afectado la atención a los pacientes y las tareas en el hospital continúan con normalidad.

Críticas del PSOE a la Comunidad de Madrid

El PSOE de Madrid ha alertado esta mañana sobre el incidente en el Hospital Enfermera Isabel Zendal. El partido ha cuestionado en redes sociales, acompañando su mensaje con un video, si estas fallas en la estructura no son motivo suficiente para que la oposición no pueda visitarlo, preguntando: "El 'ayusismo' y su hospital fantasma que se cae a cachos. ¿Es por estas cosas por las que no dejan a la oposición visitarlo?". En el video se puede ver a operarios frente a la zona afectada.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha minimizado la situación diciendo que fue solo un "pequeño desprendimiento".

Otros incidentes

El pasado mes de año una niña de 8 años murió tras ceder un falso techo de un bloque de pisos y precipitarse al aparcamiento a pie de calle. El suceso, tuvo lugar en Salt (Girona). Los hechos sucedieron en la tarde y la menor fue trasladada todavía con vida al Hospital Trueta de la capital gerundense, donde murió poco más tarde.

En marzo, una parte del falso techo del Hospital Materno Infantil de Ourense se ha desplomado este sábado en la tercera planta del edificio, un derrumbe que no ha provocado daños personales pero sí materiales.

