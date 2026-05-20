Los médicos mantienen la huelga en toda España ante el bloqueo de las negociaciones con Sanidad

La huelga de médicos convocada en toda España continúa este miércoles con protestas y movilizaciones en distintas comunidades autónomas. Los sindicatos médicos mantienen el pulso con el Ministerio de Sanidad por el nuevo Estatuto Marco, una normativa que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y que ha provocado el rechazo colectivo por considerar que no responde a sus principales reivindicaciones.

Los facultativos reclaman un estatuto propio para la profesión médica, mejoras salariales y una reducción de las guardias de 24 horas, además de denunciar la sobrecarga asistencial y la precariedad laboral. Según las organizaciones, el seguimiento de la huelga está siendo "elevado" en numerosas comunidades autónomas, aunque las cifran varían entre los datos sindicales y los ofrecidos por las administraciones sanitarias.

Críticas al Ministerio de Sanidad

Los sindicatos médicos acusan al Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, de no negociar de forma efectiva y de ignorar las demandas del colectivo. Además, los sindicatos han pedido la intervención directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para desbloquear el conflicto y abrir una vía de diálogo que permita alcanzar un acuerdo. Por su parte, el ministerio sostiene que algunas de las reclamaciones dependen de las comunidades autónomas y defiende que ya ha introducido mejoras en la propuesta inicial del Estatuto Marco.

Calendario de movilizaciones

Mientras no se produzca un acercamiento entre ambas partes, los sindicatos no descartan ampliar el calendario de movilizaciones durante las próximas semanas. Por el momento, se mantienen las protestas convocadas a nivel nacional y autonómico esta semana (del 18 al 22 de mayo). Se prevé, si no se llega a un acuerdo antes, que las próximas movilizaciones se lleven a cabo el próximo mes de junio (del 15 al 19 de junio).

Durante estas jornadas, únicamente se mantienen los servicios mínimos. Los profesionales sanitarios aseguran la atención de urgencias, emergencias hospitalarias, tratamientos vitales y cirugías inaplazables, así como el cuidado a los pacientes ingresados.

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