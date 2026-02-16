La alerta de los médicos por la falta de descanso tras las guardias: "Puedes no tomar la mejor decisión para el paciente"

Les hacemos varias preguntas a los sanitarios y las respuestas son contundentes. Los médicos consideran que sí deberían terminarse las guardias tan largas. Para muchos, las guardias -ya sean de 24 horas o de 17 en el borrador del nuevo estatuto- son exhaustivas y peligrosas. Para ellos, pero también para los pacientes debido al cansancio acumulado.

Según sindicatos como AMYTS (Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid), las guardias de 24 horas aún siguen vigentes y las propuestas de reducirlas a 17 horas son insuficientes. En la práctica, estás jornadas siguen impuestas y sin garantías de descanso real.

¿Se cumple el descanso mínimo de 12 horas entre jornadas?

En teoría, el borrador del nuevo Estatuto Marco contempla un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas laborales. Sin embargo, los médicos aseguran que esta norma no se aplica de manera efectiva, y muchas veces se incumple en la práctica por la presión asistencial de urgencias y la falta de personal.

Consideran que ese descanso mínimo es insuficiente para garantizar seguridad y salud laboral, especialmente en los turnos largos. "Si estás cansado no puedes tomar la mejor decisión para el paciente y se cometen errores", advierte un médico.

¿Por qué se van los médicos españoles?

La respuesta de los sanitarios aquí también es muy clara: los médicos españoles no se van solo por las guardias o el descanso, sino por un conjunto de condiciones insostenibles. Muchos facultativos aseguran que estas condiciones no permiten una vida personal equilibrada y que terminan por afectar a su salud y a la calidad de atención que pueden ofrecer.

¿A quién afecta esta situación?

Insisten en que no es un problema exclusivo de los trabajadores sanitarios, sino que nos afecta a todos. Si las condiciones laborales no mejoran, advierten, se pone en riesgo la atención a los pacientes, se deteriora la sanidad pública y aumentan los tiempos de espera en consultas, pruebas y tratamientos.

Los sindicatos explican que esta huelga, que se desarrollará en formato de una semana de paros cada mes hasta junio, quiere visibilizar estas demandas y forzar una negociación real con el Gobierno y el Ministerio de Sanidad para mejorar las condiciones de los médicos.

