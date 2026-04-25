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Alerta por el "gas de la risa": cada vez engancha a más jóvenes y eleva los ingresos en urgencias

Se consume de manera lúdica en fiestas, discotecas o parques y acaba con un ingreso en urgencias.

Imagen de cápsulas del gas de la risa

El 'gas de la risa' se expande entre los jóvenes y tiene graves consecuencias | EFE

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Lucía Hernández
Publicado:

El conocido 'gas de la risa' se ha extendido entre los jóvenes y las autoridades han dado la voz de alarma. El consumo de óxido nitroso, algo que parece inofensivo, ha aumentado el ingreso en urgencias por las graves consecuencias que pueden ser letales.

Un producto inofensivo que puede crear grandes daños

El gerente del organismo autónomo Madrid Salud, Antonio Prieto, ha comunicado que el consumo de este gas puede provocar problemas respiratorios, llegando incluso a daños irreversibles en el sistema nervioso. En Madrid ha comenzado a ser una moda frecuente, pero en varios países de Europa, como Reino Unido o Países Bajos, su consumo es desde hace tiempo, lo que alerta de que no será algo esporádico y ha llegado para quedarse.

Se suele consumir en fiestas, discotecas o parques, ya que su venta no está prohibida por sus aplicaciones no perniciosas en algunos productos. A esto se le añade su precio bajo en internet en el mercado negro.

"Decenas de miles de jóvenes madrileños consumen esporádicamente una sustancia que puede parecer inocua, pero que tiene muchísimos efectos negativos para la salud. A diferencia de otras drogas cuyo consumo y efectos son fácilmente detectables por el entorno más cercano, hablamos de una sustancia que pasa desapercibida si los padres desconocen que la tenencia de globos puede esconder este uso", comentó el concejal socialista, Ignacio Benito, el pasado miércoles en la comisión de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias.

Lo que hace especial al 'gas de la risa'

Esta sustancia se caracteriza porque se consume a través de globos y cartuchos que contienen dentro el gas. Se inhalan y producen una sensación de euforia o desconexión de manera inmediata tras consumirlos. También genera una distorsión del sonido y sitúa a la persona en un estado de desinhibición. Prieto comentó que esta droga tiene propiedades anestésicas, analgésicas y disociativas, además de ser incolora e inodora. Su sabor dulce hace que sea aún más inofensivo y los jóvenes quieran caer en el 'gas de la risa'.

La Policía Municipal de Madrid lleva bastante tiempo detrás de esta droga para poder detener su expansión. Ha llevado a cabo varias operaciones en las que se ha detenido a traficantes de esta sustancia. En el último mes, se han realizado dos intervenciones policiales, una en Villaverde y otra en San Blas.

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