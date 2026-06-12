Denuncia que un párroco de Sevilla le negó la comunión por estar casado con otro hombre: "Me sentí humillado"

La localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas se encuentra en el centro de la polémica tras la denuncia realizada por un vecino que afirma haber sido excluido de la comunión por parte del párroco de la localidad debido a que está casado con otro hombre.

José Antonio Hurtado, vinculado desde hace décadas a la vida parroquial y al mundo de las hermandades, ha hecho público un episodio que, según relata, tuvo lugar después de una celebración religiosa celebrada a finales de mayo. El vecino sostiene que el sacerdote le comunicó personalmente que dejaría de administrarle la comunión por su situación matrimonial.

Según su versión, el párroco habría realizado comentarios que el afectado considera ofensivos y que le provocaron un profundo malestar. Hurtado asegura sentirse humillado por lo ocurrido y defiende que su intención no es cuestionar las normas de la Iglesia, sino reclamar un trato respetuoso.

Días más tarde, según el relato del denunciante, el sacerdote se puso en contacto con él para disculparse por el tono empleado durante el encuentro pero que la decisión de no darle la comunión se mantenía.

El caso ha llegado hasta la Archidiócesis de Sevilla, que ha confirmado que está recabando información para conocer los detalles de lo sucedido antes de emitir una valoración.

Movilización vecinal y nuevas denuncias

La denuncia también ha generado una importante reacción entre parte del vecindario. En los últimos días se han producido concentraciones de apoyo al afectado, en las que varios asistentes han expresado su rechazo a cualquier tipo de discriminación.

Tras hacer pública su experiencia en redes sociales, Hurtado asegura haber recibido mensajes de otros vecinos que relatan situaciones similares relacionadas con el mismo sacerdote. Entre ellas, menciona supuestas dificultades para bautizar a hijos de parejas no casadas, negativas a dar la comunión a profesionales que venden preservativos y otros desencuentros pastorales. Una vecina incluso expresaba su malestar "cuando acudo a comulgar me niega la comunión sino me he confesado y me entrega una estampita".

La controversia ha derivado en que decenas de vecinos hayan solicitado que el sacerdote sea trasladado a otra parroquia. Por otro lado, personas cercanas al párroco aseguran que la repercusión del caso y las protestas registradas en el municipio están afectando a su estado de ánimo y salud.

Mientras continúa la investigación interna de la Archidiócesis, la polémica mantiene abierto el debate sobre la inclusión y el trato a los fieles dentro de la Iglesia. El denunciante insiste en que ninguna persona debería sentirse apartada cuando participa en la vida religiosa de su comunidad.

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