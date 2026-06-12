Condenados los padres que dejaron solos a sus tres hijos para irse de fiesta: dos menores dieron positivo en cocaína

La Justicia ha condenado a los padres británicos detenidos esta semana por abandonar a sus tres hijos menores en complejo vacacional de Benalmádena mientras salían de fiesta. La sentencia llega apenas unas horas después de que el caso generara una enorme conmoción social al conocerse las condiciones en las que fueron localizados los pequeños.

Los protagonistas son una pareja británica, de 41 y 28 años, que dejó solos a sus tres hijos, de 4 años, 2 años y apenas 6 meses, en el complejo hotelero Holiday World Resort mientras salían de fiesta este pasado miércoles. La situación fue descubierta cuando los agentes acudieron al establecimiento, tras un aviso y encontraron a los pequeños sin ningún adulto a su cargo.

La escena que se encontraron los policías era preocupante. Según las informaciones publicadas, la habitación presentaba un notable desorden y falta de condiciones adecuadas. El dato que más impactó a los investigadores fue que el hermano mayor, con tan solo cuatro años, estaba intentando hacerse cargo de los otros dos pequeños.

Pero el caso dio un giro aún más grave cuando dos de los menores, entre ellos el bebé de seis meses, dieron positivo en cocaína tras ser atendidos por los servicios sanitarios y trasladados al Hospital Materno Infantil de Málaga. La investigación sigue tratando de esclarecer cómo se produjo esa exposición a la droga. Antena 3 Noticias ha contactado con el Hospital Materno Infantil de Málaga para conocer el estado de los menores, aunque desde el centro sanitario han declinado realizar declaraciones al tratarse de pacientes menores de edad y por motivos de protección de su privacidad.

Tras su detención, los padres fueron puestos a disposición judicial. La plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torremolinos ha dictado una sentencia de conformidad por la que ambos han admitido los hechos y aceptado una condena de un año y cuatro meses de prisión por un delito de abandono de menores.

Gracias al acuerdo alcanzado entre todas las partes, el juzgado ha suspendido el ingreso en prisión de los condenados con la condición de que no vuelvan a delinquir durante los próximos dos años. Además, los progenitores han sido inhabilitados durante dos años y ocho meses para ejercer la patria potestad y, además, tienen prohibido acercarse a menos de 500 metros de sus hijos durante dos años.

Tras recibir el alta hospitalaria, los tres menores quedaron bajo la tutela de los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía. En este caso, la administración encontró rápidamente una familia de acogida para mantener unidos a los tres hermanos, garantizando así su atención y bienestar de forma inmediata. Ahora permanecen en acogimiento temporal mientras la Junta coordina con el consulado británico los trámites necesarios para su traslado al Reino Unido, donde continuará el seguimiento de su situación y su protección.

Un caso que ha provocado una fuerte conmoción en la Costa del Sol no solo por la corta edad de los niños, sino por las circunstancias en las que fueron encontrados y por el positivo en cocaína de dos de ellos, un extremo que sigue bajo investigación.

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