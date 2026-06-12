Antena 3 Noticias acompaña al dispositivo que blinda al papa León XIV: "No podemos dejar nada al azar"

Es un evento sin precedentes y el operativo de seguridad también lo es porque hay que garantizar los mínimos riesgos posibles en un acto que congregará a cerca de 50.000 personas en torno a un jefe de Estado como es el Pontífice León XIV. Más de 1.000 agentes de la Guardia Civil llevan semanas preparando este día histórico para la isla de Tenerife.

La misa de despedida del Santo Padre de su visita a nuestro país se celebra en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, es por ello que ese operativo contempla no solo la seguridad en tierra sino también en el mar. Se ha realizado la requisa de todos los barcos que hay en la dársena donde se ha colocado el altar.

Un equipo de Antena 3 Noticias ha podido acompañar a los agentes de cuatro unidades para llevar a cabo este trabajo. La unidad canina se encarga de revisar cada rincón del muelle para localizar cualquier artefacto susceptible de riesgo. Junto a ellos, los Tedax NRBQ, el sargento Di Martino nos explica que entran en cada barco y revisan metro a metro, su objetivo son elementos químicos sospechosos

Y desde el agua el equipo GEAS, se encarga del exterior de los buques. "No podemos dejar nada al azar para la misa del Santo Padre, nuestro trabajo es mirar la parte sumergida de los barcos", nos explica el sargento Expósito, jefe del GEAS

Completan este operativo los responsables del servicio marítimo que controla el tránsito de barcos alrededor del muelle. El teniente Sola nos explica que este viernes 12 ningún barco podrá navegar a menos de 300 metros del recinto.

Un operativo sin precedentes en el que participan los mejores especialistas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llegados de todos los rincones de nuestro país.

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