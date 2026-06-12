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La jueza del caso Adamuz sitúa el homicidio y las lesiones imprudentes en el centro de la investigación

El TSJA aclara que esos delitos han guiado la causa desde el inicio y recuerda que ya fueron mencionados en resoluciones posteriores al auto inicial.

Imagen de archivo del Tribunal de Instacia de Montoro, Córdoba.

Imagen de archivo del Tribunal de Instacia de Montoro, Córdoba.Europa Press

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Irene Delgado
Publicado:

La jueza de Montoro (Córdoba) que investiga el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, ha situado los delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes como objeto del procedimiento judicial abierto por el siniestro.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han explicado que, aunque la calificación jurídica de los hechos puede modificarse a medida que avanza la instrucción, la investigación ha estado orientada desde el principio hacia esos posibles delitos.

Las mismas fuentes han precisado que, si bien el auto inicial de la causa no recogía expresamente esa referencia, sí ha aparecido en resoluciones posteriores dictadas durante la investigación. Entre ellas figura el auto en el que se resolvió sobre la admisión de las acusaciones populares personadas en el procedimiento.

El TSJA subraya que la determinación de los delitos investigados forma parte del desarrollo habitual de cualquier proceso penal y que su concreción puede evolucionar conforme se incorporen nuevas diligencias y pruebas a la causa.

Las víctimas critican la lentitud de la investigación ferroviaria

Las víctimas y sus representantes legales han mostrado publicamente su malestar por el ritmo de las investigaciones. Especialmente, se dirigen a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), organismo dependiente del Ministerio de Transportes encargado de analizar las causas técnicas del siniestro y elaborar un informe definitivo.

El 14 de mayo, la Asociación Víctimas Adamuz denunció que la actividad de la comisión se había reducido prácticamente a la mínima expresión. La última actualización con la que contaban entonces databa del 28 de abril, cuando la CIAF remitió al juzgado de Montoro un informe elaborado por la Guardia Civil que reforzaba la hipótesis inicial sobre el origen del accidente: la posible rotura de un carril como desencadenante del descarrilamiento del convoy de Iryo antes de colisionar con un tren Alvia.

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