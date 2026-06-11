Una niña de 12 años denuncia una agresión sexual por seis compañeros de clase en un cumpleaños

Hace unas semanas, la familia de una niña de 12 años denunció en Burgos que su hija había sufrido una agresión sexual por parte de un grupo de compañeros de clase.

Los presuntos autores de los hechos han sido readmitidos en el colegio "para evitar su estigmatización"

Según recoge el 'Diario de Burgos', estos hechos se produjeron a mediados del pasado mes de mayo durante la celebración de una fiesta de cumpleaños en un local público y fuera del colegio en el que estudian tanto la víctima como los agresores, los cuales fueron expulsados del centro durante cinco días tras conocerse lo ocurrido.

Al parecer, los menores han sido readmitidos en el centro, aunque separados del resto de la clase junto con otros compañeros "para evitar su estigmatización".

La niña, que sigue con secuelas tanto físicas como emocionales derivadas del ataque sufrido, ha reanudado la actividad escolar y está acompañada en todo momento. Además, la Dirección Provincial de Educación de Burgos es conocedora de este episodio, al igual que el conjunto de la comunidad educativa de la que proceden los agresores de la adolescente.

En la agresión participaron entre cinco y seis jóvenes de entre 11 y 12 años

En la agresión participaron entre cinco y seis varones, pero el hecho de que todos tengan menos de 14 años hace que sean inimputables. Esa inimputabilidad significa que ninguno de los presuntos autores de los hechos puede ser procesado ni sancionado penalmente ni tampoco se celebrará un juicio ni constarán antecedentes para ninguno de ellos.

Por este motivo, la Policía Nacional, al recibir la denuncia, se limitó a identificarles y trasladar el atestado con sus datos a la Fiscalía de Menores.

Al concurrir estas circunstancias, el siguiente paso será la derivación a la Unidad de Intervención Educativa de la Junta de Castilla y León, que aún no se ha producido.

El 016

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 52 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.

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