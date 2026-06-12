Ganadores y finalistas del Premio Planeta celebran en Madrid el 75 aniversario del prestigioso galardón

José Creuheras, presidente de Grupo Planeta y Atresmedia, acompañado por su esposa, actuó como anfitrión de este encuentro, que reunió a destacadas figuras de distintos ámbitos. Entre los asistentes se encontraban representantes políticos como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La cita también congregó a importantes referentes del mundo empresarial y cultural, incluidos numerosos escritores que han sido reconocidos con el Premio Planeta a lo largo de su historia. Este acto, el primero de varios programados para conmemorar el aniversario, puso en valor un galardón que se ha consolidado como una de las principales referencias del panorama editorial.

Durante su intervención, Creuheras destacó el carácter excepcional de la jornada y dedicó unas palabras de homenaje a quienes lideraron anteriormente la compañía: José Manuel Lara Hernández, así como sus hijos Fernando y José Manuel Lara Bosch. Creuheras recordó que el premio nació en 1952 "para difundir el libro y ayudar a los escritores" y expresó su orgullo de que con las novelas premiadas se haya contribuido a que se lea más, ya que han vendido en este tiempo 47 millones de ejemplares, un promedio de 2,5 por hogar. "Estamos fomentando la lectura, somos unos convencidos de que una sociedad que lee es una sociedad mejor", ha señalado.

Asimismo, recordó que el Premio Planeta fue creado en 1952 con la finalidad de impulsar la difusión de la literatura y respaldar el trabajo de los autores. En este sentido, subrayó el papel fundamental que el reconocimiento ha desempeñado en la promoción de la lectura. Según explicó, las novelas premiadas han alcanzado cerca de 47 millones de ejemplares vendidos en estos 75 años, una cifra equivalente a una media de 2,5 libros por hogar.

Durante el acto, algunos de los ganadores históricos han explicado lo que ha significado para ellos obtener este reconocimiento, "un premio que cambia vidas", ha dicho Eva García Sáenz de Urturi, o el verdadero "santo Grial" para Javier Sierra.

Por primera vez, el premio ha promovido una iniciativa de estas dimensiones para celebrar un aniversario tan significativo. La convocatoria reunió a representantes institucionales, líderes empresariales, personalidades de la cultura y una amplia presencia de escritores vinculados a la trayectoria del certamen.

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