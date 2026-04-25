Ocho detenidos y dos heridos tras una violenta pelea en el metro de Madrid

Este sábado se ha registrado un violento altercado en la estación de Gregorio Marañón del metro de Madrid, que se ha saldado con ocho personas detenidas y dos heridos por arma blanca, según han informado fuentes policiales.

El suceso ha tenido lugar cerca de las 06:30h de esta mañana, coincidiendo con la apertura del servicio. Según las primeras investigaciones, la pelea comenzó en el interior de uno de los trenes, y posteriormente se trasladó al andén, donde la situación se volvió más agresiva. Testigos presenciales han señalado momentos de gran tensión y confusión entre los viajeros que se encontraban allí.

Los servicios de emergencia del SAMUR-Protección Civil han acudido rápidamente al lugar para asistir a las víctimas. Uno de los afectados presentaba una lesión en la mano y ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón, mientras que el segundo herido, con varias heridas en la espalda, ha sido evacuado al Hospital Ramón y Cajal en estado de pronóstico reservado.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional han desplegado un operativo que ha permitido la detención de ocho individuos, presuntamente implicados en la disputa. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer los motivos que originaron el enfrentamiento, así como para determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados.

Otras noticias similares

Este mismo mes ocurría un caso similar, pero esta vez en el metro de Barcelona, donde una multitudinaria pelea entre dos grupos dejaba una persona herida por arma blanca y trece detenidos. Un suceso que tuvo lugar sobre las 00.00h de un sábado, en el andén de la estación de metro El Coll i la Teixonera.

Tal y como confirmaron fuentes policiales, se produjo una pelea entre dos grupos que dejó a 13 personas detenidas, seis de ellas menores de edad, y uno herido con arma blanca y que requirió atención sanitaria. Todo ello por un rifirrafe inicial que están investigando los Mossos d' Esquadra.

Al parecer, los integrantes de uno de los grupos fue detenido por los Mossos, pero la mayoría de los del otro consiguieron darse a la fuga, aunque algunos de ellos fueron detenidos por los Mossos d'Esquadra en la estación de Vall d'Hebron.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.