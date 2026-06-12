Detenida una pareja por secuestrar, robar y agredir sexualmente a su compañera de piso

Un hombre y una mujer, que eran pareja, han sido detenidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil, en una actuación conjunta en la localidad valenciana de Jalance. El hombre de 30 y la mujer de 22 años presuntamente agredieron sexualmente y obligaron a realizar transferencias bancarias a una mujer con la que vivían. Después, la maniataron y la introdujeron en el maletero de su vehículo en el que fue trasladada desde las localidades alicantinas de Guardamar del Segura hasta Petrer. Allí la víctima consiguió escapar y pedir ayuda.

Tras el aviso a la sala CIMACC 091 de varios ciudadanos que informaban de haber visto a una mujer maniatada salir del maletero de un vehículo y refugiarse en una estación de servicio, comenzó la investigación a los detenidos.

Atada de pies y manos con la boca tapada

Agentes de la Comisaría de Elda-Petrer de la Policía Nacional se personaron en el lugar y encontraron a la mujer asustada en el interior de los baños de la estación de servicio. Esta se encontraba con las manos atadas con una cuerda y la boca tapada con un calcetín sujeto con cinta adhesiva que le impedía hablar.

La mujer, tras ser asistida, les relató que convivía con la pareja desde hacía unos días. Fue entonces cuando le ataron de pies y manos y, tras agredirla sexualmente, le obligaron a realizar transferencias de dinero de su cuenta bancaria. Pasó dos días retenida en el domicilio hasta que la introdujeron en el maletero de su propio vehículo. En el trayecto, al parar en una estación de servicio de la localidad de Petrer (Alicante), logró escapar y refugiarse.

Los testigos narran que los presuntos secuestradores, al percatarse de la huida de la mujer mientras hacían un pedido de comida desde el interior del coche, se dieron rápidamente a la fuga.

Detenidos en prisión

La emisión de un señalamiento de búsqueda sobre el vehículo logró que se localizara. Fue en la localidad de Cofrentes en Jalance (Valencia) donde se dio el alto al vehículo y se detuvo a la pareja, que iba a bordo.

En su interior, los agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Requena hallaron un cuchillo de cocina de 33 centímetros; restos de cuerda de alambre plastificada y cinta de embalar utilizada para maniatar a la víctima; dinero en efectivo, supuestamente sacado de las cuentas bancarias de la víctima –en total se encontraron 4.286,25 euros–; y varios teléfonos móviles, entre ellos, dos comprados por los autores el día de los hechos con la tarjeta de la víctima.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Torrevieja y se decretó el ingreso en prisión para ambos.

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