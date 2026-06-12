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WhatsApp, Instagram y Facebook sufren una caída global que afecta a miles de usuarios

Los servicios de Meta experimentan problemas de funcionamiento que afectan a miles de usuarios en España y otros puntos del mundo.

Imagen de archivo de Meta AI y de WhatsApp.

Imagen de archivo de Meta AI y de WhatsApp.Europa Press

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Las principales plataformas de Meta han sufrido este jueves una incidencia que ha dificultado el uso normal de sus servicios. Usuarios de WhatsApp, Instagram y Facebook han comenzado a reportar problemas para enviar mensajes, publicar contenido o interactuar con normalidad dentro de las aplicaciones.

Las primeras alertas se han multiplicado a partir de las 16.00 horas en España, cuando numerosos usuarios han empezado a detectar errores en distintas funciones de las plataformas del grupo tecnológico.

Incidencias en varios países

El fallo no se limita a España. Las incidencias también han sido notificadas en otros países, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, lo que apunta a una afectación de carácter internacional.

La página especializada DownDetector, que recopila en tiempo real los avisos de los usuarios sobre servicios digitales, ha reflejado un aumento repentino de reportes relacionados con las tres aplicaciones de Meta.

Aunque los problemas han sido detectados en diferentes servicios, los usuarios señalan que las incidencias tienen una mayor presencia en las versiones web de las plataformas.

Por el momento, Meta no ha ofrecido información sobre las causas que han provocado esta interrupción parcial de sus servicios ni ha comunicado cuándo podría quedar completamente resuelta.

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