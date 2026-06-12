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Sorpresa entre los colegios ante el gran número de ceros en el examen de euskera de la PAU

La Euskal Herriko Univertsitatea descarta que dr haya dado algún error en la corrección de los exámenes.

Examen de la PAU

Examen de la PAUEUROPAPRESS

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Gonzalo Masip
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Si hay un examen de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que se ha atragantado a los 13.000 estudiantes que se han enfrentado a la prueba, ese ha sido el de euskera. La avalancha de ceros obtenidos por los examinados sorprende a muchos colegios.

En un primer momento, se valoró que pudiera haber habido algún tipo de error de corrección. Sin embargo, tras la revisión de la Euskal Herriko Univertsitatea (EHU), se ha descartado esa posibilidad. Lo que sí se detectó es que ocho estudiantes que aparecían como no presentados sí lo habían realizado. Nada más que eso. Para desgracia de los examinados.

La noticia ha sorprendido a los colegios que no entienden qué ha podido suceder. Más cuando entre los estudiantes hay alumnos que han realizado la PAU en este idioma, sacando buena nota en otras materias. También los hay con nivel B2 que acredita que pueden comunicarse con naturalidad, entender textos complejos y debatir con fluidez en ese idioma. Eso no ha evitado que saquen un cero.

Desde algunos de los colegios se sugiere a los afectados que pidan una revisión de la prueba. De esta forma, los examinados podrán acceder a la corrección de su examen y comprobar por ellos mismos los errores que los han llevado a sacar tan mala nota. También se estudia la opción de reclamar de forma conjunta.

Los ceros en euskera afectan negativamente a la nota final de la PAU. Los estudiantes que lo hayan sacado tendrán especialmente difícil poder acceder a las carreras más solicitadas de la universidad pública. Esta mala nota puede haberles cerrado la puerta para acceder a Medicina, Bioquímica o Física, por poner algunos ejemplos.

Esta avalancha de ceros es especialmente incomprensible cuando el examen es muy semejante al de otros años y los criterios de corrección son los mismos. Con todo, todavía hay quien mantiene la esperanza de que finalmente se descubra que todo ha sido fruto de un inoportuno error.

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