El olfato de 'Coca' destapa más de 100.000 euros en droga en un control de la Guardia Civil en La Rioja

Lo que comenzó como un control preventivo rutinario terminó con un importante golpe al narcotráfico gracias al olfato de 'Coca', un perro especializado en la detección de drogas de la Guardia Civil. Su intervención permitió localizar un alijo de sustancias estupefacientes valorado en más de 100.000 euros en La Rioja.

El operativo se desarrolló en el kilómetro 372 de la carretera N-232, a la altura de Villar de Arnedo. Allí, los agentes dieron el alto a un turismo, marca Citroën Xsara, cuyos ocupantes, dos varones de 18 y 40 años, levantaron sospechas desde el primer momento. Según fuentes de la investigación, ambos mostraron un comportamiento nervioso, ofrecieron respuestas contradictorias e incluso facilitaron datos falsos durante la identificación.

Pese a que la primera inspección del vehículo no reveló la presencia de droga, los agentes decidieron continuar con la intervención. Fue entonces cuando solicitaron la actuación del Servicio Cinológico y entró en escena “Coca”, un Springer Spaniel inglés de 8 años, especializado en la detección de sustancias estupefacientes.

El papel del animal resultó decisivo. Marcó con claridad una zona concreta del vehículo, el guardabarros trasero. Ese gesto, clave en este tipo de intervenciones, llevó a los agentes a realizar una inspección más exhaustiva de la zona, donde descubrieron un doble fondo perfectamente oculto junto a la rueda de repuesto, utilizado como 'caleta' para camuflar la droga.

En el interior del compartimento se hallaron dos kilogramos de 'speed', 282 dosis de cocaína y 1,2 kilos de hachís. Estas cantidades de droga incautadas alcanzan un valor total superior a los 101.000 euros.

Tras el hallazgo, los agentes procedieron a la detención de los dos ocupantes del vehículo, residentes de las localidades alavesas de Laguardia y Elciego, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Ambos fueron trasladados a dependencias policiales de la Guardia Civil en Calahorra para la instrucción de diligencias.

La actuación pone en valor la importancia del trabajo conjunto entre los agentes y los perros especializados, cuyo olfato sigue siendo una herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico. En este caso, sin la intervención de “Coca”, el alijo de droga habría pasado desapercibido.

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