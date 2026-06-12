La Fiscalía pide mantener la fianza a Jonathan Andic por riesgo de fuga y nuevos indicios

La Fiscalía de Barcelona se ha opuesto a la retirada de las medidas cautelares impuestas a Jonathan Andic, investigado por la muerte de su padre, Isak Andic, fundador de Mango que murió tras caer de un barranco en Collbató el 14 de diciembre de 2024. El Ministerio Público rechaza además la devolución de un millón de euros abonado como fianza y considera que persiste un elevado riesgo de fuga debida a la "altísima capacidad económica del investigado".

Actualmente, Jonathan Andic se ecuentra en libertad provisional después de haber depositado la fianza fijada por la jueza instructora de Martorell. Junto a esa medida, la magistrada ordenó la retirada de su pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.

Indicios que apuntan al investigado

En el escrito presentado este viernes, la Fiscalía sostiene que siguen existiendo indicios relevantes contra el acusado. Entre los elementos que considera especialmente significativos figuran el análisis de la geolocalización del investigado en los días previos al fallecimiento de su padre, el contenido del teléfono móvil de la víctima y los registros de llamadas.

Según el Ministerio Público, estas diligencias contradicen la tesis de la defensa sobre la supuesta buena relación entre padre e hijo y refuerzan las sospechas de los investigadores. La Fiscalía también destaca que el análisis del teléfono móvil de Jonathan Andic continúa siendo una pieza clave para el esclarecimiento de los hechos.

El recurso de la defensa

La defensa del empresario, encabezada por el abogado penalista Cristóbal Martell, presentó hace dos semanas un recurso de apelación directamente ante la Audiencia de Barcelona con el objetivo de revocar las medidas cautelares y recuperar la fianza.

En ese recurso, la defensa cuestiona algunos de los principales argumentos recogidos por la jueza isntructura y por los Mossos d'Esquadra. Entre ellos, niega que Jonathan Andic visitara en tres ocasiones la zona de Collbató donde días después murió su padre.

La investigación judicial sostiene que la localización de su teléfono móvil y las imágenes de cámaras de tráfico situarían al investigado en el lugar los días 7, 8 y 10 de diciembre de 2024. La defensa, en cambio, asegura que únicamente realizó dos excursiones, los días 7 y 10, y que en la segunda ocasión decidió regresar debido a la lluvia.

La caída de Isak Andic y el móvil desaparecido

Otro de los argumentos esgrimidos por la defensa se centra en el estado de salud de Isak Andic. El recurso afirma que el empresario padecía artrosis en las rodillas y que meses antes de su fallecimiento ya había sufrido una caída al acudir a una acto en la Mutua Universal.

Para respaldar esta versión, aportó imágenes grabadas en vídeo de aquel incidente y planteó la hipótesis de que una dolencia física pudiera haber provocado la caída de mortal en Montserrat.

Respecto a la desaparición del teléfono móvil del acusado, la defensa sostiene que su cliente solía cambiar de terminal cada dos años y que el último relevo se produjo después de sufrir el robo del aparato durante un viaje de tabajo a Quito, Ecuador. Sin embargo, la jueza instructora ha expresado sus dudas sobre ese episodio, al considerar que se produjo en "extrañas circunstancias".

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