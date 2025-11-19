Encuentran muerta a una menor de edad junto a 30 bombonas de óxido nitroso, el 'gas de la risa'

Los servicios de emergencias y la policía fueron alertados por un vecino al no tener noticias sobre una adolescente. Sin embargo, lo que encontraron al llegar al domicilio fue una escena terrible: el cuerpo sin vida de la chica y, a su lado, una treintena de cartuchos de óxido nitroso.

Ocurrió el pasado domingo 16 ante la preocupación de no haber visto a la joven de 17 años. A las 15:15 horas las autoridades junto con los sanitarios se personaron en el edificio de la ciudad francesa de Roubaix. Subieron hasta el tercer piso donde hallaron el cuerpo sin vida de la adolescente.

El médico forense aún no ha determinado la causa exacta del fallecimiento, pero las primeras conclusiones apuntan a una sobredosis de óxido nitroso tras la aparición de treinta bombonas en el apartamento. La Fiscalía de Lille ha abierto una investigación, a cargo del Distrito Policial Nacional del Norte (CPN), para esclarecer el motivo de la muerte.

Este caso no sorprende a la comunidad francesa, ya que según el alcalde de Roubaix, Guillaume Delbar, este gas "es una verdadera lacra que la ciudad ha tenido en cuenta, pero que ha desbordado en gran medida a las autoridades públicas al extenderse a los negocios locales".

Frecuente entre los jóvenes

Se le conoce como 'el gas de la risa' y cada vez es más frecuente entre los jóvenes de nuestro país. Su apariencia inofensiva en pequeños botes metálicos puede parecer que las consecuencias posteriores para la salud no sean graves. El efecto que provoca es breve, el consumidor tras aspirar el gas tiene una breve euforia acompaña de una risa.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad ya explicó en su Plan Nacional de Drogas que el óxido nitroso "es un gas con propiedades anestésicas, analgésicas y disociativas, incoloro, casi inodoro y con un ligero sabor dulce. Es comburente y más pesado que el aire. Es una sustancia de alta disponibilidad y bajo precio".

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) asocia riesgos para la salud si se consume como riesgo de asfixia, alucinaciones, vocalización incontrolada, alteraciones de la percepción, desorientación espacial y temporal, así como la reducción de la sensibilidad al dolor.

También mencionan en el informe riesgos graves como la falta de oxigeno al cerebro que puede derivar en paradas respiratorias y desmayos. Además puede afectar y dañar a la médula espinas y provocar la muerte.

En países como Reino Unido, Bélgica y Holanda, los jóvenes entre 16 y 24 años son los que mas consumen esta droga, según datos del Observatorio Europeo de Drogadicción. El fácil acceso tanto, el precio económico y la percepción de ser una sustancia con efecto breve hace que su consumo aumente.

