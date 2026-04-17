La guerra golpea con más fuerza a España: suben los precios de los alimentos un 30% más que en Europa

El encarecimiento del petróleo y de los fertilizantes ya se está notando en el bolsillo a causa del conflicto en Oriente Próximo. El precio de los alimentos han subido y en España el impacto de la guerra está siendo muy notorio. De hecho, el efecto ha sido un 30% mayor que en la eurozona, lo que sitúa a nuestro país entre los más afectados.

En marzo, el IPC mensual en España subió un 1,7%, frente al 1,3% de la eurozona. Según explica el economista y profesor de la Universidad de VIU, Ernesto Campos, no es que España sea el país donde más suben los precios, sino "el que antes se entera", es decir, donde antes se percibe el impacto: "El traslado del shock energético a los precios del consumo es más rápido en España".

Y todo apunta a que esta tendencia continuará, ya que la economista Mónica Melle prevé que la inflación podría situarse "en torno al 4% a final de año": "De cara a futuro es muy probable que veamos subidas de precios de los alimentos".

Además, hay otros factores que preocupan como la posible escasez de dióxido de carbono, clave para conservar alimentos, alargar la vida de productos envasados e incluso para los procesos en la industria cárnica, como el sacrificio de animales.

El impacto de la crisis energética también se extiende a otros sectores. En el transporte aéreo crece la inquietud por una posible falta de queroseno y algunas aerolíneas ya están tomando medidas. Es el caso de KLM y LEVEL que ya han cancelado vuelos previstos para mayo, mientras que VOLOTEA aplicará recargos en sus billetes.

La subida más alta desde 2022

Los últimos datos de Eurostat confirman que el efecto de la guerra de Irán sobre los precios en Europa ha sido más rápido de lo esperado, impulsado por el alza del petróleo y el gas tras el cierre del estrecho de Ormuz. La inflación anual en la eurozona se ha revisado al alza hasta el 2,6%.

En España, además, el impacto es especialmente visible porque marzo fue el primer mes completo tras el inicio del conflicto. La subida mensual del IPC, ese 1,7%, es la más alta desde octubre de 2022. En tasa anual, la inflación se sitúa en el 3,4%, por encima de otras grandes economías europeas como Alemania (2,8%), Francia (2%) o Italia (1,6%), lo que coloca a España entre los países más afectados, pese a ser uno de los que más crece.

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