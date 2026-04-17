Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Impacto guerra

La guerra golpea con más fuerza a España: suben los precios de los alimentos un 30% más que en Europa

El IPC crece un 1,7% en marzo, por encima de la media europea, y los alimentos seguirán encareciéndose.

A3 Noticias Fin de Semana (05-02-23) 'Cheapflación' y reduflación: qué es y cómo afectan al precio de los alimentos

La guerra golpea con más fuerza a España: suben los precios de los alimentos un 30% más que en Europa | atresplayer.com

Publicidad

El encarecimiento del petróleo y de los fertilizantes ya se está notando en el bolsillo a causa del conflicto en Oriente Próximo. El precio de los alimentos han subido y en España el impacto de la guerra está siendo muy notorio. De hecho, el efecto ha sido un 30% mayor que en la eurozona, lo que sitúa a nuestro país entre los más afectados.

En marzo, el IPC mensual en España subió un 1,7%, frente al 1,3% de la eurozona. Según explica el economista y profesor de la Universidad de VIU, Ernesto Campos, no es que España sea el país donde más suben los precios, sino "el que antes se entera", es decir, donde antes se percibe el impacto: "El traslado del shock energético a los precios del consumo es más rápido en España".

Y todo apunta a que esta tendencia continuará, ya que la economista Mónica Melle prevé que la inflación podría situarse "en torno al 4% a final de año": "De cara a futuro es muy probable que veamos subidas de precios de los alimentos".

Además, hay otros factores que preocupan como la posible escasez de dióxido de carbono, clave para conservar alimentos, alargar la vida de productos envasados e incluso para los procesos en la industria cárnica, como el sacrificio de animales.

El impacto de la crisis energética también se extiende a otros sectores. En el transporte aéreo crece la inquietud por una posible falta de queroseno y algunas aerolíneas ya están tomando medidas. Es el caso de KLM y LEVEL que ya han cancelado vuelos previstos para mayo, mientras que VOLOTEA aplicará recargos en sus billetes.

La subida más alta desde 2022

Los últimos datos de Eurostat confirman que el efecto de la guerra de Irán sobre los precios en Europa ha sido más rápido de lo esperado, impulsado por el alza del petróleo y el gas tras el cierre del estrecho de Ormuz. La inflación anual en la eurozona se ha revisado al alza hasta el 2,6%.

En España, además, el impacto es especialmente visible porque marzo fue el primer mes completo tras el inicio del conflicto. La subida mensual del IPC, ese 1,7%, es la más alta desde octubre de 2022. En tasa anual, la inflación se sitúa en el 3,4%, por encima de otras grandes economías europeas como Alemania (2,8%), Francia (2%) o Italia (1,6%), lo que coloca a España entre los países más afectados, pese a ser uno de los que más crece.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

La AIE advierte a Europa: "Le quedan seis semanas de combustible de aviación"

Imagen de archivo del aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez

Publicidad

Economía

A3 Noticias Fin de Semana (05-02-23) 'Cheapflación' y reduflación: qué es y cómo afectan al precio de los alimentos

La guerra golpea con más fuerza a España: suben los precios de los alimentos un 30% más que en Europa

Trump

Irán reabre Ormuz y los mercados reaccionan con subidas y una caída de casi el 10% del petróleo

Encuentro internacional por los derechos digitales

Barcelona acoge el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales con líderes globales en privacidad, ética y tecnología

Mascotas
Renta

Nueva deducción de 100 euros para dueños de mascotas en la Renta 2025 - 2026 si vives en esta comunidad

La Gran Vía, en pleno apagón eléctrico
Apagón España

La CNMC atribuye la falta "más grave" del apagón a Red Eléctrica, con sanciones de hasta 60 millones

Imagen de archivo del aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez
Europa

La AIE advierte a Europa: "Le quedan seis semanas de combustible de aviación"

Si continúan las disrupciones energéticas por la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, Europa se verá gravemente afectada.

Philip Morris presenta su informe de impacto socioeconómico
Economía

Philip Morris genera un impacto superior a 3.300 millones de euros en la economía española

La empresa ha triplicado su plantilla en España y ha acelerado su inversión impulsada por su transformación, con una clara apuesta por la ciencia y la tecnología.

Estafas a través de llamadas telefónicas

Las llamadas comerciales deberán usar el prefijo 400 desde el mes de octubre

Canarias aprueba una ley que obliga a los hoteles a instalar camas elevables

Triunfo histórico de las 'kellys' en Canarias

Lista de todas las deducciones de la Renta por Comunidad Autónoma

Lista de todas las deducciones de la Renta 2025 - 2026 por Comunidad Autónoma

Publicidad