Hallan el cadáver del senderista bilbaíno desaparecido el sábado mientras hacía una ruta en Arredondo, Cantabria

Un senderista bilbaíno salió el sábado a realizar una ruta de unos 22 kilómetros por las zonas de Colina, Carrío y Pizarras, en el entorno de los Collados del Asón, Cantabria. Apenas dos días después, han hallado el cuerpo sin vida del hombre de 53 años en Arredondo.

La noche del sábado, la llamada de un familiar al Centro de Atención de Emergencias 112 alertó que el hombre no había regresado al domicilio. Se activó un primer dispositivo por parte de la Guardia Civil para localizar su vehículo y así delimitar el radio de búsqueda.

Hasta la mañana del domingo no dieron con el coche del desaparecido, momento en el que el operativo de búsqueda se intensificó, activando el nivel 1, con medios aéreos y terrestres, con hasta cuarenta efectivos participando en la localización del hombre, coordinado desde la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además del casi el medio centenar de personas, también se han sumado dos helicópteros, uno de la Guardia Civil y otro medicalizado del Gobierno cántabro, así como el Equipo de Operaciones Terrestres del Ejecutivo autonómico y un total de 15 vehículos.

Lo encontró un agente del Medio Natural

En la noche del domingo un agente del Medio Natural, que participaba en el operativo, encontró el cuerpo sin vida del senderista en el canal de Rolacías, en Arredondo. A través del un comunicado, el Gobierno cántabro detalló que el hallazgo se había producido en una zona cercana al lugar donde se desarrollaban las labores de rastreo.

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, con la colaboración del Gobierno de Cantabria y el agente del Medio Natural, se ha encargado de la recuperación del cuerpo. Un helicóptero ha procedido a la evacuación del cadáver.

El dispositivo contó con la participación de efectivos del Servicio de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Cantabria, patrullas de la Guardia Civil, incluida la unidad canina y el GREIM, un agente del Medio Natural, efectivos de Cruz Roja en labores logísticas y voluntarios de Protección Civil de Castro Urdiales, Bárcena de Cicero y Ramales de la Victoria.

También se instaló un Puesto de Mando en la zona. La Guardia Civil ha informado que ha abierto diligencias para el esclarecimiento del suceso.

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