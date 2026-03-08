Trágico accidente en Málaga: un joven de 24 años pierde la vida tras una colisión entre una moto y un coche

Málaga se ha visto sacudida este mediodía por un accidente de tráfico que ha acabado con la vida de un joven de 24 años. El siniestro ha tenido lugar en la M-21, a la altura del kilómetro 1, en dirección a Algeciras (Cádiz), cuando la moto en la que viajaba el joven, ha colisionado fuertemente con un turismo.

Según han informado el Servicio de Emergencias 112, el accidente ha ocurrido a las 14:00h, y los equipos que se han desplazado hasta el lugar de los hechos no han podido hacer nada por salvar la vida del joven, quien ha fallecido prácticamente en el acto, sin llegar a ser trasladado a ningún centro hospitalario.

Tras la llamada de emergencias, se han movilizado de inmediato los profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061, así como efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico, quienes se han encargado de asegurar la zona y gestionar el tráfico. El 112 ha detallado que todos los recursos desplazados, han realizado las actuaciones pertinentes, aunque lamentablemente no ha sido posible evitar el desenlace fatal.

Las autoridades han iniciado las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas del accidente, y si existieron factores externos, como la velocidad o las condiciones de la vía, que pudieran haber influido en la colisión.

Muere un motorista de 35 años en Alicante

Este mismo fin de semana ha muerto otro motorista de 35 años en Alicante, concretamente en el municipio de Sant Joan d' Alacant. Según la información facilitada por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el motorista perdió el control de su vehículo y cayó sobre la calzada. Tras la caída, varios vehículos que circulaban por la vía no pudieron evitar atropellarlo, lo que agravó dramáticamente la situación.

Tras recibir la llamada de emergencias, una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente se desplazó hasta el lugar del accidente, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida al herido. Por el momento se siguen investigando las circunstancias exactas del accidente.

Mueren tres motoristas en Albacete

Hace tan solo una semana tenía lugar otro suceso similar, pero esta vez en Elche de la Sierra, Albacete, donde tres motoristas perdían la vida tras sufrir un choque múltiple. Las víctimas son tres varones de 62, 63 y 43 años. Dos de ellos residían en la capital albaceteña, mientras que el tercero tenía su domicilio en Murcia. Los servicios sanitarios desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvar sus vidas, solo pudieron certificar el fallecimiento de los tres conductores.

El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 222 de la vía regional, un tramo conocido por sus curvas pronunciadas y por ser frecuentado habitualmente por motoristas, especialmente durante los fines de semana. Según los datos facilitados por la Guardia Civil, dos de las motos chocaron de manera frontal cuando circulaban por una curva, y como consecuencia del impacto, una tercera moto que transitaba detrás de ellas, intentó esquivar la colisión, pero terminó perdiendo el control y saliéndose de la carretera, sufriendo un desenlace fatal.

