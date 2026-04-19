Rescatan a un hombre grave tras precipitarse de un árbol mientras lo talaba en Cantabria

Un hombre de 54 años ha sido rescatado por el helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria (Delta Romeo B412), en la localidad de Ledantes, en Vega de Liébana (Cantabria), tras caer de un árbol que estaba talando. La víctima presentaba un politraumatismo costal y en la cabeza.

El Centro de Atención de Emergencias 112 Cantabria movilizó el helicóptero junto al equipo de rescate, que cuenta con un médico, hasta el lugar de la caída. También han participado en la intervención los bomberos del Ejecutivo regional y efectivos sanitarios del 061 Cantabria, según ha informado el 112 a través de su perfil en la red social X.

Rescate a una escaladora en Alicante

Este sábado, 18 de abril, los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante han realizado un rescate aéreo complicado en la pared del Puig Campana, en Finestrat, a una escaladora. El aviso se ha recibido a las 13.37 horas, activándose inmediatamente el operativo de rescate, que finalizó a las 14.58 horas, tras evacuar a la víctima en helicóptero (Alpha 01).

Según fuentes del operativo, una cordada por tres escaladores se encontraba ascendiendo la vía Julia del Puig Campana, cuando, la escaladora sufrió una caída a la altura del tercer lago. Tras el accidente, la mujer se golpeó en los pies y resultó lesionada en ambos tobillos, lo que le impidió continuar la escalada. Sus compañeros consiguieron descenderla hasta la segunda reunión de la vía, donde aseguraron la zona y esperaron a los equipos de rescate.

El operativo tuvo que realizar una maniobra de grúa de gran longitud y sortear varios árboles presentes en la zona de la pared. Además de la presencia de otros escaladores en la vía, lo que obligó a extremar las precauciones durante la operación aérea.

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