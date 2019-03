Solo el 2% de los niños utiliza gafas de sol

España es un país con una alta incidencia de radición ultravioleta y en esta época de verano se triplica. Por ello es fundamental utilizar protección para los ojos, en especial en los más pequeños. Aunque son niños, su pupila es más grande que la de los adultos y permite que entre una mayor cantidad de luz.



El cristalino hasta los 12 años es casi trasparente, son ojos más indefensos, por eso, el empleo de gafas de sol debería ser habitual, hasta el punto de que pueden aparecer quemaduras a nivel de la córnea.



La radiación solar es acumulativa. Los ojos, como la piel, tienen memoria y los niños son 20 veces más sensibles a los efectos nocivos del sol.



Nos damos una vuelta por la playa y comprobamos que los que llevan gafas de sol no son españoles y no solo porque les queden bien como nos aseguran. Aquí lo de las gafas y los niños sigue siendo asignatura pendiente.



La población mundial está dejando de dar importancia a la salud ocular, a pesar de que un 80% de los casos de deterioro visual se podrían prevenir con un diagnóstico precoz. Así lo asegura una encuestra realizada por Bausch+Lomb



El número de personas que se somete a revisiones regulares de la vista es aún insuficiente y los motivos para hacerlo varían drásticamente. "Para muchas personas, los ojos son el espejo del alma. Sin embargo, para los profesionales sanitarios, los ojos son el reflejo del estado de salud general", asegura el jefe médico de Bausch+Lomb, Cal Roberts.



Uno de los principales motivos por los que no se realizan suficientes revisiones tiene que ver con el desconocimiento de la relación existente entre la salud ocular y el estado general de salud. Este hecho se debe a que los ojos son órganos en los que se puede observar el estado de las venas y arterias de cada persona, lo que permite a los profesionales de la oftalmología detectar más de 150 signos de enfermedades tales como la diabetes, el colesterol alto o la hipertensión incluso años antes de que el paciente manifieste otros síntomas.