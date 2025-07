Una enfermedad rara provoca que una mujer dé a luz 17 horas después de enterarse de que está embarazada

Una joven de 20 años se enteró de que estaba embarazada 17 horas antes de dar a luz. Una joven australiana, Charlotte Summers, ha experimentado lo que se conoce como 'embarazo críptico', una condición rara en la que la mujer no es consciente de su estado hasta una etapa muy avanzada de la gestación o, incluso, hasta el momento del parto.

Durante los 9 meses de embarazo, la joven solo notó que había subido de peso y había aumentado la talla de sus pantalones vaqueros. No obstante, ella atribuyó estos cambios al estrés. Como ella misma explicó en un vídeo de TikTok, "seguí comprando ropa talla 8 (...) subí un poco de peso pero, en ese momento, estaba pasando por muchas cosas estresantes en mi vida".

A principios de junio, Charlotte comenzó a preocuparse por la sensibilidad al gluten y decidió visitar al médico. Cuando llegó a la consulta del médico, le pidieron que se realizase una prueba de embarazo. Apenas unos minutos después, el médico le dijo que estaba embarazada pero le aseguró que parecía estar "en una etapa muy temprana" de gestación. El médico la recomendó que volviese más tarde para valorar distintas opciones sobre su embarazo y la familia de su novio la ayudó a programar una ecografía ese mismo día. Una vez realizaron la ecografía, dieron una inesperada noticia a Charlotte: estaba embarazada de 38 semanas y cuatro días.

Ella misma describió su reacción a través de un vídeo en redes sociales y afirmó que cuando la dieron la noticia se quedó "como en blanco" y avisó a su pareja.

Ante el suceso repentino, la joven salió rápidamente del hospital. No obstante, a los pocos minutos de realizar la ecografía, los médicos observaron que no había líquido alrededor del bebé por lo que tuvieron que inducir el parto. Sin embargo, el hospital no tenía su número de teléfono, y terminaron contactándola llamando a la prima de su pareja.

En ese momento, Summers y su pareja regresaron al hospital esa misma noche. Pero, descubrir que estaba embarazada la dejó muy confusa. Poco después, rompió aguas y entró en trabajo de parto durante dos horas, dando a luz a un niño sano.

Según la joven, este embarazo pasó desapercibido porque la placenta se encontraba en la parte delantera de su útero. Aparte del aumento de peso, prácticamente no hubo señales de ningún cambio en su cuerpo y además, ella continuaba con su uso regular de anticonceptivos e incluso, experimentó lo que parecía ser la menstruación durante el embarazo.

Pese a que la joven ha compartido su historia en sus redes sociales, afirma que algunas personas la han acusado de mentir. Tras esas acusaciones, Charlotte mostró documentos hospitalarios de Queensland Health que confirmaban tanto su ecografía como su parto.

