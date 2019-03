Según los espcialistas la última epidemia de sarampón que afectó a nuestro país fue en los años ochenta; pero ahora se están dando numerosos casos de esta enfermedad y los médicos ya recomiendan vacunarse.

Sólo en la Comunidad Valenciana se han registrado más de 500 contagios de sarampión en los últimos tres meses y un millar de adultos de entre 20 y 45 años se han tenido que vacunar. "En los adultos el sarampión es más grave, la complicación más grave es la encefalitis sarampionosa", asegura un especialista.

Existen prácticas de riesgo asociadas a la enfermedad que llevan a cabo los padres de los niños contagiados de sarampión. Primero fue en los paises anglosajones y ahora se podrían estar dando en España las llamadas 'fiestas del sarampión'. Las organizan los padres de un niño enfermo para que el resto cojan la enfermedad y así no haga falta vacunarlos. "Fuera del tiempo de clase quedan y se juntan para que pasen la enfermedad todos los niños a la vez", asegura una madre. Pero los médicos no están de acuerdo y son tajantes al respecto: "Es una barbaridad, el sarampión no es una enfermedad inocua, cuando venian epidemos de sarampión habia una mortalidad nada desdeñable".

Sanidad ya esta tomando medidas al respecto, como adelantar la primera dosis de la triple vírica de los 15 a los 12 meses.