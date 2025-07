Cáncer de pulmón sin fumar: la contaminación provoca mutaciones en el ADN como las del tabaco

Un estudio demuestra cómo la contaminación provoca mutaciones en el ADN similares a las del tabaco. Respirar aire contaminado puede ser tan perjudicial para la salud como fumar un cigarro, incluso para personas que nunca han fumado. El estudio detecta la siguiente tendencia: aunque el tabaquismo disminuye, los casos de cáncer de pulmón entre no fumadores aumentan.

Respirar aire contaminado puede provocar cáncer de pulmón incluso en personas que nunca han fumado. Así lo revela el estudio 'Environmental mutagenesis drives non-smoking lung cancer' publicado en 'Nature'. El informe ha estado dirigido por científicos de la Universidad de California y por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, con la participación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Los investigadores han examinado el ADN de 871 pacientes que nunca habían fumado y compararon sus mutaciones genéticas con los niveles de contaminación de los lugares donde vivían. ¿El resultado? Quienes vivían en zonas más contaminadas presentaban un mayor número de mutaciones en sus tumores, casi cuatro veces. Además de un 76% más de mutaciones asociadas al envejecimiento celular.

No obstante, uno de los investigadores y autores del estudio, Marcos Díaz-Gay, defiende que esto no significa que la contaminación "provoque una firma mutacional de contaminación atmosférica única 'per se', sino que aumenta el número total de mutaciones".

Los investigadores también han hallado "por primera vez" la relación entre el cáncer de pulmón y el ácido aristolóquico, una sustancia presente en hierbas medicinales tradicionales y vinculada a otros tipos de cáncer.

El equipo descubre también una firma mutacional que aparece con mayor frecuencia en personas no fumadoras y es de origen desconocido: "No se correlaciona con la contaminación atmosférica, ni con ninguna otra exposición ambiental conocida", expresan los científicos.

El estudio se ampliará ahora a pacientes de América Latina, África y Oriente Medio. En España, también estudiará otros factores de riesgo como el amianto. Los expertos insisten en la necesidad de tomar medidas para mejorar la calidad del aire y proteger la salud.

