Sanidad retira del mercado un producto cosmético por riesgo de lesiones oculares graves

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha prohibido la comercialización del producto de cosmética Noa Nox Gel Remover tras detectarse que la composición del mismo representa un riesgo para la salud ocular.

Este producto se utiliza en cosmética dentro de los entornos profesionales para eliminar los restos de pegamento que se emplea en las extensiones de pestañas, se aplica muy cerca del ojo y puede situarse en las pestañas naturales y en la piel de su alrededor, por lo que no puede garantizar que no vaya a entrar en contacto con los ojos y por ello, no permite garantizar su seguridad.

La agencia de medicamentos española ha tomado la decisión de que el producto no cumple con los requisitos de seguridad exigidos por la normativa europea, por lo que han ordenado su retirada inmediata del mercado.

NOA NOX GEL | AEMPS

Alerta sanitaria en producto de cosmética

La AEMPS ha emitido una alerta sanitaria en la que ha comunicado la retirada del mercado del gel Noa Nox Gel Remover, un producto de cosmética. Este gel se suele utilizar en centros profesionales de belleza para la eliminación de los restos de pegamento que se utilizan en la colocación de extensiones de pestañas.

Tras haber revisado la evaluación de seguridad del producto, se ha detectado que su uso podría ocasionar graves problemas de salud ocular. Esto se debe a la forma de aplicación del producto, ya que, se coloca muy cerca de la línea de pestañas y pueden quedar restos alojados tanto en las pestañas naturales como en la piel de alrededor de la zona.

La normativa que establece la Unión Europea recoge que los productos cosméticos solo pueden comercializarse si son segurospara la salud de los humanos. En este caso, se ha considerado que este producto no cumple con estos requisitos establecidos, por lo que se ha tomado la decisión de llevar a cabo su retirada del mercado y su cese de comercialización.

Asimismo, Sanidad ha recomendado que los profesionales que todavía continúen trabajando con este gel, que dejen de utilizarlo de forma inmediata y que informen a sus clientes en caso de haberlo utilizado recientemente.

