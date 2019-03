La sequía hace aumentar los casos de alergias

Basta con visitar unos minutos la consulta del alergólogo para comprobar que aquí no se para, pequeños y grandes, un ir y venir de pacientes y todos con síntomas parecidos. Esa falta de lluvia ha hecho que los síntomas alérgicos se noten más. Estamos en plena polinización de arizónicas y cipreses.

Al no llover el polen que hay en suspensión se va acumulando y la atmósfera no se no se limpia. Eso influye también en la contaminación ambiental, provocando síntomas parecidos a la alergia pero sin llegar a ser.

Donde más alergias se están detectando es en las grandes ciudades con barrios residenciales donde hay muchas cupresáceas. Sino cambia el tiempo lo pasaremos mal. Por eso avisan la polinización del platanero está a punto de empezar ...los alérgicos han de anticiparse a los síntomas y comenzar con su medicación.