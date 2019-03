Premios anuales de investigación médica

La Fundación Pfizer ha entregado este jueves en Barcelona sus premios anuales de Biomedicina y ha distinguido cinco investigaciones médicas sobre infecciones neumocócica en niños, leucemia linfática, cáncer colorrectal, la enfermedad de Parkinson y sobre cáncer y nutrición.

La Fundación farmacéutica también ha distinguido a la Fundación Nipace, dedicada a la ayuda de niños con parálisis cerebral, con el Premio Compromiso Social, mientras que el periodista de El Economista Alberto Vigario y la reportera de Antena 3 Noticias Nuria Briongos han recibido los premios de comunicación.



En el acto de entrega de los premios Pfizer, el co-director del Proyecto para la secuenciación del genoma de la Leucemia Linfática Crónica, asignado a España dentro del Programa mundial del genoma del cáncer, Elias Campo, ha sido el ponente de honor.



La presidenta de la Fundación Pzifer, la doctora Elvira Sanz, ha explicado que estos galardones quieren "reconocer la importante labor de profesionales y entidades que trabajan día a día para contribuir a que exista un mayor bienestar socio-sanitario en nuestro país" y ha ensalzado "el alto nivel de los profesionales premiados".



La fundación farmacéutica ha abierto este año una nueva categoría en los Premios de Investigación para galardonar a la 'Mejor tesis doctoral en Medicina', que ha recaído en Mariona Fernández de Sevilla por su tesis 'Características clínicas y microbiológicas de la enfermedad neumocócica invasiva pediátrica', realizada en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.



En la categoría de 'Investigación básica', el galardón ha recaído en Víctor Quesada Fernández, del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo - Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias - Obra Social Cajastur (IUOPA).



En el apartado de 'Investigación Clínica o Salud Pública' ha recibido el premio el trabajo 'Colonoscopia vs. test inmunológico de sangre oculta en heces (SOHi) en el cribado de cáncer colorrectal', codirigido por el doctor Antoni Castells, del Hospital Clínico de Barcelona y presentado por Enrique Quintero Carrión, del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Canarias.



En la categoría de 'Investigación para profesionales sanitarios en fase de especialización', el premio ha sido para la doctora Sonia Benítez Rivero, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, por su trabajo 'Características clínicas y de imagen con SPECT I123-FP-CIT en parkinsonismo vascular (PV) y enfermedad de Parkinson', publicado en la revista 'Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry'.



Este año la Fundación Pfizer ha otorgado una Mención Especial en la categoría de Investigación Clínica al trabajo propuesto por el doctor Antonio Agudo, del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), por el artículo 'Impacto del hábito de fumar en el riesgo de cáncer en el estudio prospectivo europeo sobre cáncer y nutrición', publicado en Journal of Clinical Oncology.