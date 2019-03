Más de 30.000 personas viven con VIH en España sin saberlo

Se calcula que un 54% de las nuevas infecciones se deben a las personas que no saben que tienen el virus, por ello es necesario hacer la prueba del VIH a la mayor población posible.



EL Congreso, que organiza la Sociedad Española Interdisciplinaria del sida (SESIDA), estudiará la fórmula más eficaz para prevenir nuevas infecciones de VIH, nuevos diagnósticos de la infección y tratamientos.



El doctor López ha señalado que se han relajado las prácticas de prevención de los años 70-80 y que cada año hay 4.000 nuevos casos en España. Además, también ha alertado de que "el diagnóstico tardío tiene consecuencias graves".



En este sentido ha recordado que durante el Congreso, se realizará una prueba gratuita "para confirmar la negatividad del virus", en dos furgonetas de las organizaciones Madrid Positivo y Cruz Roja, que recorrerán diversos puntos de la capital.



El doctor Julio Montaner presidente de la sociedad internacional del Sida, ha defendido la necesidad de realizar la prueba del sida a todos los pacientes que acudan a un centro hospitalario, para el especialista esta es la mejor manera para que los infectados puedan tener rápido acceso a los tratamientos.



Montaner ha dicho que "el tratamiento es la mejor vacuna para controlar el VIH", lo más eficaz para evitar las nuevas infecciones, y es con el tratamiento universal como se puede ayudar a que las personas con VIH se mantengan sanas y prevenir nuevas infecciones.



"No hay vacuna que pueda soñar la efectividad del tratamiento" ha añadido Montaner y ha insistido en la gravedad de no hacer los diagnósticos a tiempo "es una condena a que la epidemia sea mayor".