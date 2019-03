El hambre por placer es el causante de los kilos de más durante la Navidad

No hace falta comerlos, basta con verlos. Surge entonces lo que se llama el 'hambre hedonista'. ¿Quién no ha sentido cierta culpabilidad al subirse a la báscula después de las fiestas? Pues no se apuren. No es que no tengan voluntad, es que les engañó su cerebro.

El doctor Carlos Diéguez explica este proceso: "Simplemente, la visión de determinados tipos de comida activa determinados grupos de neuronas en nuestro cerebro. La ingesta de alguna de esas comidas induce un efecto de placer y de activación de otros grupos de neuronas".

Algunos especialistas nos ofrecen un par de consejos muy útiles para aprender a comer. El primero, no exponer los alimentos más que en la comida. Y el segundo consejo es no comer demasiado rápido.