El Fiscal descarta en principio que Ortega Cano condujese ebrio

El juez instructor que investiga el accidente de circulación sufrido por el ganadero y ex torero José Ortega Cano ha ordenado al Hospital Virgen Macarena de Sevilla, a petición de la Fiscalía de Seguridad Vial, que guarde una muestra de sangre del ex matador de toros al objeto de realizar futuros análisis.

La familia del fallecido ha cambiado de abogado y ahora está representada por los letrados Andrés Avelino Romero Santos y Luis Romero, del Bufete Luis Romero & Asociados, quienes han elevado ante el juez instructor una denuncia susceptible de poder ser ampliada en función de los sucesivos atestados que vaya remitiendo la Guardia Civil de Tráfico y de las pruebas que pudieran ir surgiendo.

Pues bien, el abogado responsable directamente del caso, Andrés Avelino Romero, ha solicitado al juez instructor que se informe sobre la cadena de custodia que ha tenido, desde su extracción, la muestra de sangre tomada al ex matador de toros y que se conserva en el centro hospitalario donde continúa ingresado, así como que se dé traslado de la referida muestra al Instituto Nacional de Toxicología al objeto de determinar las sustancias que hubiera en la sangre, especialmente sustancias alcohólicas y farmacológicas.

El atestado preliminar realizado por la Guardia Civil de Tráfico en torno al accidente ocurrido en la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos en el que un hombre falleció tras colisionar su vehículo frontalmente con el coche del ganadero y ex matador de toros José Ortega Cano, que resultó grave a consecuencia del siniestro, no determina ni la velocidad a la que circulaba el diestro ni si éste había consumido alcohol.

En este sentido, los abogados de la familia del fallecido, Andrés Avelino Romero y Luis Romero, han explicado que, en el atestado preliminar elevado al Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, únicamente se especifica que el golpe entre los dos vehículos fue frontal-angular, pero no determina la manera en que se pudo producir el siniestro, ya que ello vendrá determinado en el informe técnico que está elaborando el Instituto Armado.

Al hilo de ello, ambos letrados han subrayado que el atestado provisional no se pronuncia sobre la velocidad a la que podría haber circulado el ex matador de toros ni tampoco sobre si había consumido o no bebidas alcohólicas.

En el atestado, se incluye el testimonio de un tercer conductor que resultó ileso tras colisionar con el motor de uno de los vehículos accidentados, que se encontraba en medio de la carretera tras salir despedido después del choque, y que únicamente señala que observó los dos coches ya accidentados en la A-8002.