Un exsoldado de EEUU recibe un doble trasplante de brazos

Después de más de un mes de haber sido operado, el joven Brendan Marrocco, un exsoldado del ejército de EEUU, habló sobre su experiencia al recibir un trasplante completo de brazos y manos tras haber perdido sus cuatro extremidades en Irak: "Estoy muy feliz... los puedo mover poco, pero iré incrementando la movilidad", asegura.

Marrocco, de 26 años y originario de Nueva York, fue intervenido en el Hospital John Hopkins, en Baltimore, el pasado 18 de diciembre. Marroco también recibió de su donante médula ósea con el propósito de ayudar a su organismo a aceptar los dos brazos con un consumo mínimo de medicación para evitar el rechazo.

El soldado fue herido en el campo de batalla por la explosión de una bomba en 2009 en Irak y fue la primera persona que perdió las cuatro extremidades y sobrevivió. Regresaba a su base cuando un proyectil impacto en el vehículo en el que viajaba; tenía 22 años.

La operación duró 12 horas

La operación del doble trasplante duró 12 horas y es la primera de este tipo en Estados Unidos; en España ya se han hecho tres. Por delante le quedan años de rehabilitación: "Lo que odiaba era no tener brazos. Estoy bien aunque no tenga piernas. Los brazos son suficientes"



"Creo que su terquedad y su voluntad de no rendirse es lo que le han permitito enfrentarse a sus retos diarios", asegura el padre de Brendan Marrocco. El exsoldado ha agradecido el trabajo de los profesionales del hospital de Baltimore, quienes lo han hecho de forma gratuita, ya que en Estados Unidos no existe la Seguridad Social. Pero su recuerdo más especial ha sido para el donante.