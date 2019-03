La victoria de Putin llega envuelta entre la polémica y las protestas

El triunfo electoral de Valdimir Putin en las elecciones presidenciales rusas no puede camuflar que algo está cambiando en Rusia. Eslóganes como 'Rusia sin Putin' o 'Elecciones limpias', impensables hace tan sólo unos meses, se escuchan cada vez con frecuencia.



El más que sospechoso pucherazo en las elecciones parlamentarias del pasado diciembre ha sido el factor que ha lanzado a las calles a miles de personas. Se trata de las protestas más sonoras en los doce años desde que el tándem Putin-Medvédev domina la cúpula del estado.



¿Quienes componen las protestas?La oposición a Putin esta formada por periodistas independientes, ecologistas y ONG's. Es una masa heterogénea pero que reclama más derechos sociales y políticos.



Los cuatro candidatos que se enfrentan a Putin no lo tienen fácil. El gobierno domina la judicatura y los medios de comunicación. Periodistas y cualquier individuo dispuesto a hacer frente al estado, incluídos los empresarios más poderosos, han acabado entre rejas, por lo que a la disidencia sólo le queda una herramienta: Internet.



Cerca de 700 observadores internacionales y cámaras de vigilancia instaladas en todos los centros de votación del país han intentado borrar toda sospecha de fraude. Pero la oposición no lo tiene tan claro. Mañana mismo los suyos han sido convocados para volver a las calles. Ya dan el pucherazo como seguro.