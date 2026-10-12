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La Unión Europea aprueba el mayor paquete de sanciones contra Rusia desde que empezó la guerra

1.600 nombres de personas y entidades relacionadas con la industria militar rusa pasan a la lista de sancionados.

Guerra Ucrania Rusia

La Unión Europea aprueba el mayor paquete de sanciones contra Rusia | EFE

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María Ramón
María Ramón
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La idea es clara: aumentar la presión sobre Putin. Y, por eso, la Unión Europea lleva meses insistiendo en que es momento de endurecer todavía más las sanciones. La decisión tomada en el Consejo de Asuntos Exteriores celebrado en Luxemburgo sigue esa hoja de ruta. Los 27 han aprobado el mayor paquete de sanciones contra Rusia desde que empezó la guerra.

1.600 nombres se incorporan a la lista de sancionados. Hablamos de personas y empresas vinculadas a la industria armamentística rusa, más de la mitad se dedican a la fabricación de misiles balísticos. "Europa está mostrando de nuevo un frente unido", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión, Kaja Kallas. El objetivo, ha explicado Kallas, es que producir armas sea mucho más difícil, lento y costoso para Rusia.

Escalada de violencia

Todo esto es la respuesta de la Comisión Europea a la escalada de violencia llevada a cabo por Putin en los últimos meses. Europa ha repetido en numerosas ocasiones que está y estará del lado de los ucranianos y que su apoyo a Zelensky es firme.

Pero existe cierta preocupación por ese incremento de los ataques contra civiles. "Una brutal campaña militar, dirigida deliberadamente contra infraestructuras civiles y que está causando un grave sufrimiento a la población civil", ha expresado el Consejo Europeo en un comunicado.

Alto al fuego energético

Europa sí que apoya el alto al fuego energético. "Va a ser un invierno frío y es importante que los suministros estén garantizados", explicaba Kallas antes de su entrada al Consejo de Asuntos Exteriores. Aunque, ahora mismo, tienen sus dudas de si Rusia cumplirá con su palabra.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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