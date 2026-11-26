El plazo para participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre entra en su recta final para los casi 2,8 millones de españoles que viven fuera del país.

Nunca antes el censo de residentes en el extranjero había alcanzado una cifra tan elevada. Un récord de participación potencial que, sin embargo, coincide con una jornada marcada por las controversias y las dudas sobre el desarrollo del procedimiento electoral.

En ciudades como Buenos Aires, París o Zúrich, las imágenes de largas colas a las puertas de los consulados españoles se han repetido durante las últimas jornadas. Muchos electores han tenido que esperar durante horas para entregar su documentación y depositar su papeleta antes de que termine el plazo.

Una movilización que refleja el interés de miles de españoles por participar en una convocatoria electoral decisiva, aunque también vuelve a poner de manifiesto las dificultades logísticas que supone garantizar el voto desde el extranjero.

Pero la polémica no está únicamente en las colas. En el interior de las sedes diplomáticas, el personal electoral ha tenido que realizar comprobaciones adicionales para verificar la identidad de los votantes y confirmar que conservan intacto su derecho al sufragio. Todo ello en un procedimiento especialmente delicado por una circunstancia inédita: la presencia de papeletas de personas que tienen suspendida su participación en estos comicios por decisión judicial.

Cajas de cartón al lado de urnas

Siguiendo el criterio establecido por el Tribunal Supremo, esas papeletas deben mantenerse separadas del resto y no pueden incorporarse al recuento ordinario. Sin embargo, algunos de esos electores han decidido igualmente acudir a los consulados y dejar constancia de su opción política. La situación ha obligado a las representaciones diplomáticas a habilitar mecanismos específicos para custodiar esa documentación.

En países como Argentina o Venezuela, algunas sedes han recurrido incluso a cajas de cartón para guardar por separado las papeletas afectadas por esta situación. Una imagen que ha alimentado las críticas y las dudas sobre la gestión del procedimiento, especialmente por las garantías de custodia, trazabilidad y transparencia que debe reunir cualquier proceso electoral.

La controversia abre además un debate sobre cómo se compatibiliza el derecho de los ciudadanos a expresar su voluntad política con las limitaciones legales que afectan a determinados electores. La resolución judicial obliga a diferenciar esas papeletas y a impedir que se mezclen con los votos válidos para el escrutinio, pero su presencia física en los consulados ha añadido una nueva dificultad a una jornada ya marcada por una elevada participación y una importante presión organizativa.

Siguientes pasos

El voto exterior tiene un peso especialmente relevante en unas elecciones generales. Los casi 2,8 millones de inscritos en el censo de residentes ausentes constituyen un colectivo numeroso, repartido por distintos continentes y con necesidades muy diferentes según el país y la infraestructura consular disponible. La distancia, los horarios, los desplazamientos y los plazos administrativos convierten el ejercicio del sufragio en un proceso que exige una planificación específica.

Con el plazo a punto de concluir, la atención se centra ahora en la recogida y custodia de toda la documentación electoral, así como en el posterior traslado y recuento de los votos que cumplan los requisitos legales. La jornada deja dos imágenes: la de miles de españoles haciendo cola para participar en las elecciones y la de un procedimiento que vuelve a estar bajo el foco por las dudas y controversias surgidas durante su desarrollo.

Este jueves es, por tanto, el último día para que los españoles residentes en el extranjero puedan depositar su voto en las condiciones previstas para esta convocatoria. A partir de ahí, comenzará la fase de recepción, verificación y escrutinio de la documentación electoral, con todas las miradas puestas en las garantías del proceso y en el peso que finalmente tendrá el voto de la diáspora en el resultado del 29-N.