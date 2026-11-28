Dos trabajadores palestinos de Médicos Sin Fronteras (MSF) murieron este viernes por la noche en un ataque aéreo israelí en las instalaciones de una clínica de la organización en la ciudad de Gaza.

La ONG confirmó que ambos desempeñaban labores de vigilancia y denunció un "ataque directo" contra sus instalaciones, cuya ubicación, según aseguró, había sido comunicada al Ejército israelí.

Las Fuerzas de Defensa de Israel reconocieron este sábado la operación y afirmaron que los dos fallecidos pertenecían a Hamás, sin aportar pruebas que respaldaran esa acusación. El Ejército sostuvo que uno de ellos era comandante de una célula de artillería del brazo armado del grupo islamista.

El centro se encuentra junto al hospital Al Shifa, en el norte de la Franja. Según las primeras informaciones del diario palestino Filastin y de la agencia Sanad, los fallecidos fueron identificados como Ahmed Abú Hasira y Muath Subh y trabajaban para la sección belga de MSF. Esas informaciones también señalaron que el bombardeo había dejado varios heridos.

MSF denuncia un ataque contra instalaciones señalizadas

"Estamos devastados e indignados por la muerte de dos de nuestros compañeros, ambos vigilantes, en un ataque israelí contra una de nuestras clínicas en Gaza esta noche", manifestó la organización humanitaria en un mensaje difundido en sus redes sociales.

MSF subrayó que las instalaciones estaban identificadas con sus logotipos y que el Ejército israelí conocía su localización. La organización trasladó sus condolencias y su solidaridad a los familiares y allegados de las víctimas y reclamó responsabilidades por lo ocurrido.

Con estas dos muertes, el número de trabajadores de Médicos Sin Fronteras fallecidos en Gaza asciende a 17, según el balance comunicado por la ONG. "Exigimos que se rindan cuentas", añadió en su declaración.

Israel afirma que los fallecidos eran miembros de Hamás

Por su parte, el Ejército israelí justificó el ataque como una operación destinada a eliminar una amenaza. "Los terroristas fueron eliminados mediante una operación aérea con el fin de neutralizar la amenaza que representaban", señaló en su comunicado.

La nota militar sostuvo que ambos hombres trabajaban como guardias de seguridad en una clínica gestionada por MSF y los acusó de utilizar esa condición como cobertura. También negó haber atacado un hospital y aseguró que la operación no había causado daños en infraestructuras médicas.

Estas afirmaciones contrastan con la denuncia de la organización humanitaria, que situó el ataque en una de sus clínicas. Según Reuters, MSF no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las acusaciones israelíes de pertenencia a Hamás.

Otros ataques en Rafá y Yabalia

El ataque se produjo en una jornada con otras víctimas en distintos puntos del enclave. Según fuentes médicas palestinas citadas por EFE, ocho personas murieron el viernes en ataques israelíes en la Franja, incluidos los dos vigilantes de MSF.

En Rafá, en el sur, tres personas fallecieron en un bombardeo y otra murió por disparos de las fuerzas israelíes, según esas fuentes. En el norte, otras dos personas perdieron la vida por ataques con drones en Yabalia.

El balance inicial difundido durante la noche situaba en seis los fallecidos, antes de las informaciones posteriores sobre el conjunto de la jornada.