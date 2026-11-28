Un hombre ha perdido el pene, la próstata y la vejiga como consecuencia de un error en un diagnóstico de cáncer. Los hechos ocurrieron en el año 2023 en Suecia y se han hecho públicos ahora.

El paciente, un hombre cuya identidad no ha sido desvelada, fue diagnosticado en un primer momento de cáncer de próstata en el Hospital Skaraborg de Skövde, pero siete meses después, otras pruebas médicas desvelaron que lo que en realidad tenía era un tumor maligno sobre la superficie de la piel, conocido como carcinoma de células escamosas.

Ese mal diagnóstico y los meses que pasaron entre un resultado y otro, provocaron un crecimiento de la enfermedad en el cuerpo del paciente, por lo que los sanitarios se vieron en la obligación de los tres órganos del cuerpo.

Según el grupo internacional especializado en servicios de diagnóstico médico, Unilabs, todavía no está claro si "se podría haber evitado la compleja intervención quirúrgica", si se hubiera acertado con el diagnóstico desde el primer momento.

Herido grave un hombre tras cortarse los testículos en Almería

Este mismo mes ocurría otro suceso parecido, pero esta vez en Almería, donde un hombre con problemas y antecedentes de salud mental se mutilaba la zona genital. Según fuentes de la Policía Nacional, el afectado fue localizado caminando semidesnudo y armado con un cuchillo por la autovía A-7.

Fueron varios conductores los que alertaron a los servicios de emergencia sobre las 11:50 horas de un lunes, de la presencia de un hombre caminando por la autovía, dentro del término municipal de El Ejido.

La principal hipótesis que barajan los investigadores apunta a que pudo sufrir una alteración mental severa, durante la cual se habría cortado el pene y los testículos.

Una vez interceptado por los agentes de la policía, el hombre fue atendido y trasladado al Hospital de Poniente.