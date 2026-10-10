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Trump pide un cambio de liderazgo en Ucrania y censura a Zelenski

El dirigente estadounidense ha insistido en que Zelenski "no estaría dispuesto" a cerrar un acuerdo, y ha sostenido que el conflicto podría haberse resuelto en varias ocasiones.

Donald Trump junto a Volodímir Zelenski

Donald Trump junto a Volodímir Zelenski Europa Press

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cuestionar el liderazgo del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, al considerar que Ucrania debería elegir a un nuevo presidente capaz de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia.

"Creo que ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente", ha declarado Trump este sábado ante los periodistas en la base militar de Andrews, situada en Maryland. El dirigente estadounidense ha insistido en que Zelenski "no estaría dispuesto" a cerrar un acuerdo, y ha sostenido que el conflicto podría haberse resuelto en varias ocasiones.

Trump también ha reprochado al Gobierno ucraniano sus ataques contra las instalaciones petroleras rusas. Según el presidente estadounidense, estas operaciones generan consecuencias para la economía internacional, y afectan al suministro energético. Por ello, ha reclamado a Kiev, "que deje de atacar las refinerías de Rusia".

Las Fuerzas Armadas ucranianas han dirigido en numerosas ocasiones sus ataques contra infraestructuras petroleras rusas, con el objetivo de debilitar la capacidad de Moscú para mantener su ofensiva militar. Estas acciones se han producido pese a las advertencias de Washington.

Por su parte, Zelenski ha criticado la decisión estadounidense de levantar las sanciones a las exportaciones de diésel ruso. El presidente ucraniano considera que esta medida beneficia al mandatario ruso, Vladímir Putin, al facilitar la prolongación de la guerra y permitir que Rusia mantenga sus operaciones militares.

Trump llega a un acuerdo con Putin

En paralelo, Trump ha anunciado un acuerdo con Moscú, para incrementar el suministro de combustible diésel a los mercados estadounidense e internacional. Según sus declaraciones, Rusia entregará inicialmente más de 300.000 toneladas de este combustible, a las que se sumarían otras 500.000 toneladas durante noviembre, y un millón de toneladas adicionales posteriormente.

El anuncio y las declaraciones del presidente estadounidense ponen de manifiesto las diferencias entre Washington y Kiev, sobre la estrategia para poner fin al conflicto y el papel que debe desempeñar Rusia en el mercado energético internacional.

Trump llega a un acuerdo con Putin para que Rusia suministre más de 300.000 toneladas de diésel

Imagen de Trump y Putin durante la rueda de prensa después de reunirse en Alaska.

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