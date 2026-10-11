Trump anuncia un "alto el fuego para la energía" en la guerra de Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo un acuerdo entre Rusia y Ucrania para suspender, con efecto inmediato, los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas. El mandatario ha asegurado que ambos países han dado su consentimiento a una tregua que afecta a las instalaciones petroleras y eléctricas, en un contexto de creciente preocupación por los precios de los combustibles.

"Con efecto inmediato hay un alto el fuego para la energía en la guerra entre Rusia y Ucrania", ha escrito Trump en un breve mensaje publicado en su red social Truth Social.

"Las dos partes han accedido. ¡No lo rompáis!", ha añadido, sin detallar en esa publicación la duración del acuerdo ni los mecanismos para verificar su cumplimiento.

El anuncio se refiere específicamente a los ataques contra el sector energético y no supone, por su alcance, un alto el fuego general en la guerra.

La suspensión anunciada dejaría fuera otras operaciones militares y se centra en unas infraestructuras que han sido objeto de ataques cada vez más intensos durante las últimas semanas.

La propuesta de Zelenski

Horas antes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había ofrecido detener los ataques contra las refinerías de petróleo rusas, como reclamaba Estados Unidos, a cambio de que Rusia cesara sus ofensivas contra la infraestructura energética de Ucrania.

La propuesta planteaba una suspensión recíproca: Kiev dejaría de golpear las instalaciones de refino rusas si Moscú interrumpía los ataques dirigidos contra el sistema energético ucraniano. El mensaje posterior de Trump da por aceptado ese compromiso por ambas partes, aunque no desarrolla las condiciones concretas bajo las que se aplicaría.

La reciprocidad es, por tanto, el elemento central de la iniciativa anunciada este domingo. El ofrecimiento ucraniano vinculaba expresamente el cese de sus ataques a una medida equivalente de Rusia, mientras que el presidente estadounidense ha presentado la tregua como un acuerdo ya alcanzado y de aplicación inmediata.

El anuncio llega después de las críticas de Trump a Zelenski por los ataques ucranianos contra las refinerías rusas. El presidente estadounidense atribuye a esas operaciones el elevado precio de los combustibles a escala mundial y había presionado a Kiev para que las suspendiera.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha conversado este domingo con el presidente ucraniano a quien ha mostrado su apoyo ante el llamamioento a un alto el fuego energético, al tiempo que sostenido que la guerra en Ucrania ha entrado en una fase "más sombría".

"Buena conversación con Zelenski hoy. Apoyé plenamente el llamamiento del presidente Zelenski a un alto el fuego que protegería los suministros globales de alimentos y la infraestructura energética en Ucrania y Rusia", ha dicho Von der Leyen en una publicación en sus redes sociales.

La tensión entre ambos mandatarios había llegado hasta el punto de que Trump pidió un nuevo presidente para Ucrania. Ahora, el dirigente estadounidense presenta el acuerdo sobre las instalaciones energéticas como una aceptación de ambas partes y les reclama que respeten el compromiso.

La escalada de ataques contra estas infraestructuras ha añadido presión al mercado internacional de combustibles durante las últimas semanas.

Con su anuncio, Trump sitúa la protección de las instalaciones petroleras y eléctricas en el centro de esta tregua limitada.

Su publicación, sin embargo, no precisa cómo se comunicarán posibles incumplimientos ni qué procedimiento se seguirá para resolverlos. Tampoco establece una fecha de finalización para la suspensión de ataques anunciada.