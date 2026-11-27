El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ha confirmado que el estudiante universitario español Santi Almarcha Senpau, detenido el pasado 15 de noviembre por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, cuenta con un antecedente por hurto en comercios. Además, las autoridades estadounidenses le han concedido una "salida voluntaria" del país, aunque seguirá bajo custodia migratoria hasta que se haga efectiva su salida del territorio estadounidense.

Según ha trasladado un portavoz del DHS en declaraciones remitidas a Europa Press, Almarcha Senpau, al que el organismo califica como "inmigrante indocumentado procedente de España", fue arrestado durante un control de tráfico en el condado de Suwannee, en el norte de Florida. La intervención se llevó a cabo con el apoyo del Departamento de Agricultura estatal.

Entró legalmente en Estados Unidos en enero

El departamento ha explicado que el joven llegó al país de forma legal el 14 de enero de 2026 con un permiso de estancia temporal, pero permaneció en territorio estadounidense una vez vencido el plazo autorizado.

"Almarcha Senpau entró legalmente en el país el 14 de enero de 2026 con un permiso de estancia temporal. En contravención de las leyes de nuestra nación, excedió el periodo de estancia permitido y no abandonó el país antes del 14 de septiembre de 2026", ha señalado el portavoz.

Por este motivo, el estudiante continuará recluido en las dependencias del ICE a la espera de que se materialice su salida del país, pese a que ya se le ha concedido la posibilidad de abandonar voluntariamente Estados Unidos.

El organismo, dirigido por el secretario Markwayne Mullin, ha defendido que la detención se enmarca en la cooperación entre las agencias federales y las fuerzas del orden locales. En este sentido, ha destacado que la colaboración en estados como Florida ha permitido practicar 40.000 detenciones de migrantes en situación irregular.

"Bajo la presidencia de Trump y el liderazgo de Mullin, los inmigrantes ilegales con antecedentes penales no son bienvenidos en Estados Unidos", ha subrayado el portavoz.

Albares asegura que recibe atención consular y diplomática

La confirmación de las autoridades estadounidenses ha llegado después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegurara en la víspera que España ha mantenido contacto con el estudiante desde el primer momento de su dentención.

El ministro afirmó que Almarcha cuenta con "toda la atención consular y toda la atención diplomática para que se produzca su liberación lo antes posible".

Asimismo, Albares explicó que la embajadora en España en Washington, Ángeles Moreno Bau, habló el miércoles con los padres del afectado, y aseguró que "está lo mejor antendido posible".

Por otro lado, el titular de Exteriores se refirió a los 3.000 dólares (algo más de 2.700 euros) y al vuelo que el ICE ofreció al estudiante para facilitar su deportación. Albares describió ambas opciones como una "oferta genérica" que las autoridades estadounidenses realizan a todas las personas que se encuentran en una situación similar.