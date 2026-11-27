Los líderes de la Unión Europea siguen sin acercar posturas sobre el próximo presupuesto comunitario y reconocen que las diferencias entre los Veintisiete están lejos de resolverse.

El desacuerdo amenaza con retrasar un pacto que Bruselas aspiraba a cerrar antes de fin de año y que ahora incluye también la financiación de Ucrania.

Los jefes de Estado y de Gobierno se reunieron este jueves en una cumbre inicialmente prevista para dos días, pero la falta de avances les llevó a cancelar la jornada del viernes y aplazar las negociaciones hasta el próximo Consejo Europeo, convocado para el 17 y 18 de diciembre.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, defendió que la reunión supone un paso necesario, aunque reconoció que es lógico que cada país trate de defender sus intereses nacionales.

DIFERENCIAS ENTRE MIEMBROS

Las diferencias quedaron patentes desde primera hora. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que están "a años luz" de resolver el problema, y que no se plantea respaldar el último borrador a largo plazo, que considera perjudicial para los intereses de su país. "Quiero ser clara, nosotros no estamos dispuestos a poner nuestra firma en un presupuesto en virtud del cual tengamos que dar más para recibir menos. Así de sencillo", dijo Meloni a su salida de la cumbre.

Sobre la mesa está el último borrador de Costa, que plantea reducir un 10,2 % el presupuesto respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea. Una cifra que no convence ni a los países más partidarios de contener el gasto ni a aquellos que reclaman más fondos para las políticas de cohesión.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, aseguró al término de la reunión que no se había producido ningún avance, mientras que el neerlandés Rob Jetten sentenció que no tiene ninguna prisa, y que solo quiere "volver a casa con un buen acuerdo".

Asimismo, el canciller alemán, Friedrich Merz, considera que el presupuesto sigue siendo demasiado elevado. "Debemos constatar que las ideas sobre cómo debemos configurarlo siguen estando muy alejadas entre sí", dijo Merz ante los medios. "Todos sabemos que se necesita tiempo y mucha buena voluntad para acercar posturas tan distantes", añadió.

En el extremo opuesto, el polaco Donald Tusk advierte de que una Europa demasiado barata puede acabar saliendo cara, mientras que Emmanuel Macron insiste en que no se recorte ni un euro destinado a los agricultores franceses.

Ante la falta de consenso, Costa dividió las negociaciones en siete reuniones de grupos más reducidos para que los países expusieran sus líneas rojas. El objetivo es intentar desbloquear las conversaciones de cara a la próxima cumbre de diciembre, aunque Alemania ya da por hecho que el acuerdo no llegará esta semana.

UCRANIA, SOBRE LA MESA

A las discrepancias sobre el presupuesto comunitario se suma ahora el pulso por la financiación de Ucrania. Merz ha advertido de que Alemania no respaldará el nuevo marco financiero plurianual si no se garantiza un acuerdo para Kiev que cuente con el respaldo de todos los Estados miembros.

Eslovaquia, Chequia y Hungría ya se desmarcaron del préstamo europeo aprobado el año pasado para Ucrania. A ellas se suma ahora Bulgaria, que ha rechazado contribuir al apoyo militar a Kiev dentro del nuevo crédito de 45.000 millones de euros propuesto por la Comisión Europea.

Los Veintisiete volverán a sentarse los días 17 y 18 de diciembre con el objetivo de cerrar un acuerdo presupuestario antes de fin de año. De ello depende evitar que la UE entre en un periodo de incertidumbre sobre unas cuentas que deberán marcar sus prioridades y afrontar sus desafíos hasta 2034.