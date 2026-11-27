El Día de Acción de Gracias se ha visto empañado por un fuerte temporal en Estados Unidos. Las intensas lluvias, las fuertes rachas de viento, las inundaciones y las nevadas han complicado las celebraciones de millones de estadounidenses, dejando cerca de un millón de hogares y negocios sin electricidad y provocando importantes problemas en los transportes.

La costa este ha sido una de las zonas más castigadas por las tormentas. Desde Florida hasta Nueva Inglaterra, las precipitaciones y los vientos han provocado inundaciones y numerosos cortes eléctricos. Nueva Jersey y algunas zonas de Nueva York han llegado a declarar el estado de emergencia ante las consecuencias del temporal. Incluso los problemas del servicio eléctrico han afectado a 666.000 clientes en todo el país, en especial en Pensilvania donde más de 145.000 casas seguían sin luz.

El mal tiempo también ha afectado al tráfico aéreo en uno de los periodos de mayor movimiento de viajeros. Más de 400 vuelos han sido cancelados y miles han registrado retrasos, según los datos de seguimiento de FlightAware. Una situación especialmente complicada teniendo en cuenta que la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) calcula que alrededor de 81,5 millones de personas viajarán durante el periodo festivo de 2026.

Uno de los episodios más llamativos se ha vivido en Nueva York. El tradicional desfile de Macy's, una de las citas más emblemáticas de Acción de Gracias, ha tenido que aplazarse debido a las condiciones meteorológicas adversas. Se trata de una decisión sin precedentes en la historia del evento, que únicamente había dejado de celebrarse durante tres años consecutivos en la Segunda Guerra Mundial.

Mientras la costa este comienza a recuperarse, la inestabilidad continuará en el oeste del país, donde se esperan nuevas complicaciones meteorológicas hasta principios de la próxima semana.