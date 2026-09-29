Putin amplía el Ejército ruso con 15.500 nuevos soldados

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado elevar hasta 1,55 millones el número de militares en activo, según un decreto publicado este lunes.

Con este incremento, las Fuerzas Armadas alcanzarán los 2.441.630 integrantes, entre personal militar y civil. La medida se suma a la ampliación aprobada el pasado agosto.

El anuncio llega mientras el conflicto en Ucrania supera los cuatro años y medio y ambos bandos afrontan un elevado número de bajas.

Putin ha defendido además que los resultados de las recientes elecciones legislativas evidencian un respaldo mayoritario a su política en Ucrania. La oposición cuestiona esta interpretación y ha denunciado irregularidades durante las tres jornadas de votación.

Yábloko, la única formación rusa que se presenta como pacifista, señaló numerosos incidentes durante el proceso. Los comunistas, segunda fuerza más votada, también sostienen que los resultados no reflejan el sentir de la población.

Según estimaciones citadas en las informaciones sobre el conflicto, dos tercios de los rusos serían partidarios de un cese de los combates y del inicio de negociaciones de paz.

Soldados norcoreanos

Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha informado de que más de 8.000 soldados norcoreanos ya se encuentran en territorio ruso, mientras se preparan otros 10.000 para su posible despliegue.

Putin y el líder norcoreano, Kim Jong-un, confirmaron por primera vez el año pasado que Pyongyang había enviado tropas para combatir junto a las fuerzas rusas en Ucrania. Ambos mandatarios calificaron entonces a los militares norcoreanos de «héroes».

Citando “nuevos datos” sobre el despliegue de tropas norcoreanas en Rusia, Zelenskyy afirmó que estaban “siendo seleccionadas para entrenamiento y posterior despliegue en Rusia ”.

Corea del Norte ha enviado entre 14.000 y 15.000 soldados para apoyar la guerra de Rusia en Ucrania desde 2024, según estimaciones ucranianas y surcoreanas, la mayoría desplegados en la región de Kursk para ayudar a repeler una incursión ucraniana.