Un abogado de 46 años ha muerto este viernes 27 de noviembre tras precipitarse desde la sexta planta de un edificio de viviendas en el centro de Lecce, en el sur de Italia. El hombre, identificado como Vito Leonardo De Palma, fue encontrado sin vida sobre la cubierta de los garajes del inmueble, situado entre la Piazza Mazzini y la Via Nazario Sauro.

El hallazgo se produjo durante la mañana, cuando una vecina del edificio advirtió la presencia del cuerpo desde el balcón de su vivienda y alertó inmediatamente a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios del 118, agentes de la Policía Estatal y bomberos. Sin embargo, los equipos médicos únicamente pudieron confirmar el fallecimiento.

Intentaba acceder a su vivienda por una cornisa

Las primeras investigaciones apuntan a que el abogado habría sufrido una caída accidental cuando intentaba regresar a su domicilio después de haberse quedado fuera sin las llaves. Según la reconstrucción inicial de los hechos, De Palma habría tratado de acceder al interior del edificio.

Durante la maniobra, habría perdido el equilibrio y se habría precipitado desde la sexta planta hasta el tejado de los garajes, donde el impacto resultó mortal.

Los investigadores descartan inicialmente otras hipótesis

La principal hipótesis que manejan los investigadores es la de un trágico accidente. Por el momento, se descarta tanto el suicidio como la participación de terceras personas en los hechos.

Los agentes de la unidad móvil y los especialistas de la Policía Científica se han hecho cargo de las pesquisas para esclarecer las circunstancias exactas de la caída y comprobar todos los detalles de la reconstrucción. Los bomberos también intervinieron en el operativo para recuperar el cuerpo.